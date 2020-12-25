Vali Kaldırım, 12 milyonluk projeyi yerinde inceledi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 12 milyon liraya mal olacak ‘Acarlar Longozu Sulak Alanı Ekoturizm Geliştirme Projesi’ kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 'Acarlar Longozu Sulak Alanı Ekoturizm Geliştirme Projesi’ kapsamında 12 milyon liraya mal olacak çalılmaları yerinde inceledi. Proje sahasında incelemelerde bulunan Vali Kaldırım, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce sürdürülen projede gelinen aşama hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Sakarya Şube Müdürü Mehmet Yurtgan’dan bilgiler aldı. Dünyanın 2’nci, ülkemizin tek parça halindeki en büyük longozu olma özelliğine sahip Acarlar Longozu’nun 7 Şubat 2019 tarihinde 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak ilan edildiğini belirten Şube Müdürü Yurtgan, Acarlar Longozu Muhtelif Tesisler ve Çevre Düzenleme Projesi’nde çalışmaların doğal görünümü bozmayacak şekilde aralıksız sürdürüldüğünü ifade ederek gelinen aşama ve bundan sonraki çalışmalara dair bir de brifing verdi.

Proje sahasında çalışanlara kolaylıklar dileyerek tüm alanları gezen Vali Çetin Oktay Kaldırım, mevcut potansiyelin ekolojik açıdan değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan ve bu yıl inşaat faaliyetlerine başlanılan Acarlar Gölü Longoz Ormanı Ekoturizm Projesinde Giriş Kontrol Birimi, KafeteryaSergiTabiat Eğitim Birimi, Ziyaretçi Merkezi, Satış Birimi, Kayık İskelesi, Platform ve Çevre Düzenleme, SeyirGözlem Kulesi ve Ahşap Yürüyüş Yolu yapılacağını ifade ederek tamamlandığında dünya turizminin gözbebeği olacağını belirtti.

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