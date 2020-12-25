Gelen tepkilere rağmen ev benim dedi baz istasyonun kurulmasına izin verdi İmza toplayan mahalleli, baz istasyonunun kaldırılmasını istiyor

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde iddiaya göre bir evin çatısına kurulmakta olan baz istasyonuna mahalle sakinleri tepki gösterdi. Tepkilere aldırış etmeyen ev sahibi ise ‘size ne? Ev benim’ diyerek baz istasyonunun kurulmasına izin verdi.

Karapürçek ilçesinde bir evin çatısına GSM şirketi tarafından baz istasyonu kurulması için çalışma başlatıldı. Durumu gören vatandaşlar sağlıklarını etkileyeceği gerekçesiyle bina sahibinden baz istasyonunun kurulmasından vazgeçmesini istedi. Tepkilere aldırış etmeyen ev sahibi ise iddiaya göre ‘Size ne? Ev benim’ diyerek baz istasyonunun kurulmasına izin verdi. Yaşanan tartışma sonrasında imza kampanyası başlatan mahalle sakinleri, ilçe kaymakamlığına giderek bina yakınında diyaliz hastası ve kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların olduğunu bu nedenle baz istasyonunun kaldırılmasını istedi.

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