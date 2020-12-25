Sakarya’daki ev yangınında aile faciası, baba ile kızı hayatını kaybetti Benzinle yakılmaya çalışılan soba faciaya yol açtı, baba ve kızı hayatını kaybetti 45 yaşındaki baba ile 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde iddiaya göre benzinle yaktığı sobada meydana gelen parlama neticesinde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk ile 45 yaşındaki baba hayatını kaybederken, 10 yaşındaki çocuk ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Yangın, saat 20.10 sıralarında Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nde 704. Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki baba Seyfi Altın benzinle sobayı yakmaya çalıştığı esnada bir anda parladı. Yangın sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan 45 yaşındaki baba Seyfi Altın ile 4 yaşındaki kızı Rabia Su Altın’ın cansız bedenleri ekiplerce söndürülen yangın sonrasında evin oturma odasında bulundu. Yangında ağır yaralanan 10 yaşındaki Mirza Altın ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay yerinde yapılan incelemesinden sonra baba ve kızın cenazeleri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırılırken jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, 10 yaşındaki Mirza Altın’ın vücudunda ileri derecede yanık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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