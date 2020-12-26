KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, TIR'a çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücünün Ferhat Yavuz (25) olduğu belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ
2020-12-26 14:07:50
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