Tıra arakadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Karasu ilçesi D010 Karayolundan yan yola giriş yapan tıra arkadan çarpan ve kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün kimliği belli oldu.

Karasu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçta hayatını kaybeden kişinin yapılan incelemeler sonrasında kimliği belirlendi. Aynı istikamette yan yola girdiği esnada tıra arkadan çarpan otomobilde sürücü hayatını kaybetti.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda ölen kişinin 25 yaşındaki Ferhat Yavuz olduğunu belirledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.