57 yıllık evli koronavirüs hastası çift, 5 saat arayla yaşamını yitirdi

Nuri KURU/ AKYAZI (Sakarya), (DHA)- KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde yaşayan 57 yıllık evli Necmettin Cirit (78) ve Birsen Cirit (75) çifti, koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti. Cirit çifti, Sakarya´nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.
İzmit´te yaşayan 57 yıllık evli Necmettin Cirit ve Birsen Cirit çifti, bir süre önce yakalandıkları koronavirüs hastalığı nedeniyle Kocaeli´de hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 haftalık tedavi sonrası Necmettin Cirit dün hayatını kaybederken, 5 saat sonra da eşi Birsen Cirit aynı hastanede hayatını kaybetti. Necmettin Cirit dün Birsen Cirit´in cenazesi ise bugün Sakarya´nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi´ndeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-12-27 16:12:47
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