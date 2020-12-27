57 yıllık evli koronavirüs hastası çift, 5 saat arayla yaşamını yitirdi

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Nuri KURU/ AKYAZI (Sakarya), (DHA)- KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde yaşayan 57 yıllık evli Necmettin Cirit (78) ve Birsen Cirit (75) çifti, koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti. Cirit çifti, Sakarya´nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

İzmit´te yaşayan 57 yıllık evli Necmettin Cirit ve Birsen Cirit çifti, bir süre önce yakalandıkları koronavirüs hastalığı nedeniyle Kocaeli´de hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 haftalık tedavi sonrası Necmettin Cirit dün hayatını kaybederken, 5 saat sonra da eşi Birsen Cirit aynı hastanede hayatını kaybetti. Necmettin Cirit dün Birsen Cirit´in cenazesi ise bugün Sakarya´nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi´ndeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-12-27 16:12:47



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