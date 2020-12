Her gece eve giderken gül götürdüğü eşi ile aynı gün korona virüse yenildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 saat arayla korona virüse yenilen 57 yıllık evli çift, son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Necmettin Cirit’in her gece eve giderken eşi Birsen Cirit’e gül aldığı öğrenildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Necmettin Cirit ve 71 yaşındaki Birsen Cirit çifti, bir süre önce yakalandıkları korona virüs nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Tedavi süreçleri devam eden çiftten Necmettin Cirit ve 5 saat sonrasında ise eşi Birsen Cirit hayatını kaybetti. Bir günde iki acı haberi alan çiftin yakınları üzüntüye boğuldu. Necmettin ve Birsen Cirit, Sakarya’nın Akyazı ilçesi Küçücek Merkez Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Çiftin ölümü ile büyük hüzün yaşayan yakınları, Necmettin Cirit’in her gece eve giderken eşi Birsen Cirit’e gül aldığını söyledi.



“57 yıllık mutlu oldukları evliliklerinde burada da ayrılmadılar”

Annesi ve babasını aynı gün içerisinde kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını söyleyen Cirit çiftinin oğlu Osman Cirit, “Korona virüs illetine yakalandıktan sonra aynı ambulansla birlikte hastaneye gittiler. Aynı odada tedaviye alındılar. Babam negatif, babam pozitifti. Ayırmak istediler. Bizim isteğimiz doğrultusunda yine bir araya getirdik. Yine aynı gün yoğum bakıma alındılar. Vefatları da aynı gün oldu. Sonra acı haberleri geldi. 57 yıllık mutlu oldukları evliliklerinde burada da ayrılmadılar” dedi.



“Her gece yengeme kırmızı bir gülle gelirmiş”

Cirit çiftinin birbirini çok sevdiğini söyleyen aile yakınları İsmail Berberoğlu ise, “Amcam fabrikada çalıştığı yıllar içerisinde her gece yengeme kırmızı bir gülle gelirmiş. Ne kadar romantik adammışsın diye amcama sordum. Yengem de o gün, ‘Allah inşallah bizi ayırmaz. Önceki gün o, sonraki gün de ben mezara girerim’ dedi. Amcamı defnettik, mezarlıktan çıkarken yengemin ölüm haberini aldık” dedi.

