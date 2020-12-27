Sakarya'da, minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı (2)

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SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Sakarya´da yakalanan Afganistan ile Pakistan uyruklu 23 kaçak göçmen ve sürücü, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü´ne getirildi. 23 kaçak göçmen, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilirken, sürücünün, 'insan kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-12-27 18:25:53



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