Sakarya'da, 10 dönüm ormanlık alan yandı

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, gece ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı yaklaşık 10 dönüm alan, zarar gördü.
Akyazı ilçesine bağlı Ballıkaya Mahallesi´ndeki ormanlık alanda, gece saatlerinde yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ihbarla bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Alevlerin sardığı yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-12-28 11:20:20
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