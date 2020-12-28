Kahvehanede oyun oynayan 40 kişiye 77 bin 886 TL ceza

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Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde kapalı olması gereken 2 kahvehanede oyun oynayan 40 kişiye, toplam 77 bin 886 lira ceza kesildi.

Hendek'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 kahvehanede oyun oynandığı belirlendi. Kahvehanelere yapılan baskında 40 kişinin oyun oynadığı belirlendi. Bu kişilere toplam 77 bin 886 lira idari para cezası verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS

2020-12-28 13:56:03



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