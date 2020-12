Pandemide kilo alanlar zayıflamanın hayalini kuruyor Kısıtlama günlerini yemek yiyerek geçirmenin pişmanlığını böyle anlattılar: “Hayalim, aldığım kiloları da bir an önce verip fit bir vücuda ulaşmak” Salgın sürecinde 7 kilo aldığını belirten Zeki Çakal: “Normal hayatımıza geri döndükten sonra İnşallah aldığımız kiloları geri vereceğiz”

Sakarya’da korona virüs salgınının başladığı günden bu yana evlerinde kendini izole eden veya kısıtlama günlerinde dışarı çıkamayan vatandaşlar aldıkları kilolardan şikayet ederken pandemi sonrasında kilolarından kurtulmanın hayalini kuruyor.

11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, evlerde geçirilen zamanı arttırınca günlük beslenme düzenlerini bozan bazı vatandaşlarda ise kilo alma sorunları yaşandı. Evlerinden çıkamayan ve can sıkıntılarını yemek yiyerek gidermeye çalışan vatandaşlar, aldıkları kilolardan rahatsızlık duymaya başladı. Pandeminin biran önce bitmesini dört gözle bekleyen vatandaşlar, salgında aldıkları kiloları spor salonlarına giderek vermenin hayalini kuruyor.



Salgın bitiminde soluğu spor salonunda alacak

Korona virüs ile mücadelede alınan tedbirlere riayet ettiğini ve salgın sürecinde yaklaşık 10 kilo aldığını belirten Sadi Çevik, pandeminin bir an önce bitmesini ve aldığı kiloları verip fit bir vücuda kavuşmanın hayalini kurduğunu belitti. Sakarya’da esnaflık yaptığını belirten Zeki Çakal ise kısıtlama günlerinde evden çıkamadığı için zamanının çoğunu yemek ve abur cubur yiyerek geçirdiğini belirterek, salgın bitiminde soluğu spor



"Pandeminin bitmesini dört gözle bekliyoruz bittikten sonra İnşallah kilolarımızı vereceğiz"

Pandemi sürecinin zor geçtiğini ve bu süreçte aldığı kiloları vermek için salgının bir an önce bitmesini temenni eden esnaf Zeki Çakal, “Pandemi dönemi bizim için biraz ağır geçiyor. İlk dönemde bizi 58 gün kadar kapattılar. Bu dönemde çok ağır kilolar aldık yani yerimizden kıpırdayamadık. Bizim bir alışkanlığımız var. 22 yıldır işimize gidip geliyoruz, geziyoruz ve devamlı bir koşuşturma içerisindeyiz. Bu durunca vücutta kendini salıyor ve kilo alıyoruz. Bende yaklaşık 67 kilo aldım. Spor salonları da kapalı insanların çoğu rahatsız bu şekilde artık pandemiden sonra normal hayatımıza geri döndükten sonra İnşallah aldığımız kiloları geri vereceğiz. Pandeminin bitmesini dört gözle bekliyoruz bittikten sonra İnşallah kilolarımızı vereceğiz. Bu pandemide alınan önlemler bizim hareketlerimizi kısıtladı, bunlarla beraber evlere tıkılıyoruz ve başka yapacak bir şeyimiz yok. İnşallah bu pandemi yakın zamanda biter ve normal hayatımıza geri döneriz” dedi.



"Hayalim, aldığımız kiloları bir an önce verip fit bir vücuda ulaşmak"

Salgın sürecinde alınan kısıtlamalar doğrultusunda evde geçirdiği zamanını yemek yiyerek geçirdiğini ve yaklaşık 10 kilo aldığını belirten Sadi Çevik, “İnşallah bu zor günler geçecek. Daha sonrasında hedefimiz, bu aldığımız fazla kiloları bir an önce vermek, gezmek, dolaşmak, arkadaşlarımızla zaman geçirmek ve biran önce bu kısıtlı hayattan kurtulmak. Pandemi sürecinde 10 kilo aldım. Bu süreçte sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu için bizimde zamanımız evde bolca yatarak ve yemek yiyerek geçti bu şekilde kilomuzu aldık. Şimdiki hayalim ise pandemiden sonra bol bol gezmek, spor yapmak, aldığım kiloları da bir an önce verip fit bir vücuda ulaşmak” diye konuştu.

