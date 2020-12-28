Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda

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Güven HASBAŞ/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Kocaali ilçesinde sahte rakı içen 1 kişi öldü, 1 kişi ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kocaali ilçesinde dün gece kendi ürettikleri sahte rakıdan içen Dilaver Gül ve Bekir Y. fenalaşınca yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesi'ne getirildi. Dilaver Gül doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bekir Y. ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali Güven HASBAŞ

2020-12-28 15:21:36



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