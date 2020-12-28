Sakarya'da sıcak hava, yerini yağmura bıraktı Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı

Sakarya’da Aralık ayının son haftasında mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcak hava yerini yağmura bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamazken, kentin işlek caddelerinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kış aylarına girilmesine rağmen son haftalarda hava sıcaklığının 1718 dereceleri gösterdiği güneşli hava yerini yağmura bıraktı. Meteorolojiden yapılan uyarların ardından Sakarya’da etkisini gösteren yağmur, dışarıda hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısıtlama sonrası kendilerini dışarı atan vatandaşlardan bazılar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken hazırlıksız çıkan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Etkisini gösteren yağışta, kentin en işlek yerlerinden biri olan Atatürk Bulvarı’nda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Havanın sıcak olacağını düşünüp, işine giden ve yağmura hazırlıksız yakalanan Ender Kemal, "Kış ayına girilmesine rağmen havalar son zamanlarda güzel gidiyordu. Bugün ise hava soğuk ve yağmurlu montumu almadan çıktım. Bende yağmura hazırlıksız yakalananlardan biriyim. Dün hava çok güzeldi ona aldanarak bugün montumu almadan çıktım ama şuanda hava soğuk ve yağmura yakalandım. Trafik ise yağmur çiselemeye dursun bu şekilde hep sıkışıyor" dedi.

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