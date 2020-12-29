Yaşlı çiftin öldüğü yangına sigara neden olmuş



Güven HASBAŞ/ GEYVE (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Geyve ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangında Mehmet (81) ve Havva Şervan (80) çifti yaşamını yitirirken, yangının sigaradan kaynaklandığı belirlendi.

Geyve ilçesi Eşme Mahallesi´nde dün akşam saatlerinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında Mehmet ve eşi Havva Şervan hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Çiftin tek çocukları Recep Şervan yapılan incelemeler sonucu yangının sigaradan çıktığının tespit edildiğini belirterek, "Babamı birkaç sefer sigarayı bırakıp uyumaması konusunda uyardım. Yangın da büyük ihtimalle bu sebepten çıktı. Yangının çıkış yeri belli. Büyük ihtimalle sigara içti ve ondan sonra da odaya uyumak için gitti. Yatakla eşyalar tutuşmuş. Annem kapıya yönelmiş ve orada kalmış. Babam tuvalete doğru kaçmış orada hayatını kaybetmiş. Sobadan çıktığı yazıldı, görünce üzüldüm bunlara. Allah anne ve babama rahmet eylesin" dedi.

Çiftin cenazeleri Eşme Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Geyve Güven HASBAŞ-Onur GÜDEN

2020-12-29 15:37:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.