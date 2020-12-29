Toprağa verdikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular (2)



AİLE SAVCILIĞA BAŞVURDU

Defnettikleri kadının anneleri olmadığını ve kendi annelerinin 1 gün sonra hayatını kaybettiğini öğrenen aile, Karasu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Anneleri Fatma Patan´ın gerçek ölüm sebebini öğrenmek isteyen aile, özel hastane hakkında da suç duyurusunda bulundu. Öte yandan cenazesi karışan ve Sakarya´ya defnedildikten sonra savcılık kararıyla tekrar mezardan çıkartılan Fatma Hallaç´ın ailesinin de Tekirdağ´da savcılığa başvuracağı öğrenildi.

`COVİD-19 HASTASI OLDUĞU İÇİN UZAKTAN GÖSTERDİLER´

Olayla ilgili konuşan Fatma Patan´ın damadı Enis Usta, "Annem 16 Aralık´ta Yaşam Hastanesi´nde yoğun bakıma alındı. 28 Aralık 08.30 itibariyle Yaşam Hastanesi´nde Fatma Patan´ın vefat ettiğini ve hastaneye gelip gerekli işlemleri yapmamızı istediler. Ağabeyimle beraber hastaneye gittik. Fatma Patan´ın ölüm belgeleri hazırlanmıştı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi´yle görüşerek cenazenin Karasu´ya naklini istedik. Annemiz Covid-19 hastası olduğu için sadece uzaktan gösterdiler. Annemiz 15 gündür yoğun bakımda yattığı için hemen gösterip kapattılar zaten" dedi.

`CENAZEMİZİN KARIŞTIĞINI SÖYLEDİLER´

Fatma Patan´ın oğlu Nurettin Patan ise, "Tüm evrakları hazırdı. İmzayı ben attım. Nüfus kağıdını istediler, verdim. `Aşağıdaki morgdan cenazenizi alın´ dediler. Bugün de cenazemizi gömdük, sonra bana bir telefon geldi. `Cenaze karışmış´ dediler, inanamadım. Sonra o kişilere `resimlerini gönderin´ dedim. Annemi yoğun bakımda olduğu için 18 gün görmemiştim. Bugün bizim kendi cenazemiz geldi, diğer tarafta kendi cenazesini aldı gitti. Şimdi hastane ile sorumluları hakkında elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Bu normal bir ölüm değil. `Korona´ diye yaklaştırmadıkları için kim bilir kaç kişi kendisine ait olmayan cenazeleri yanlışlıkla toprağa gömüyor. Korona olduğu için milleti korkutmuşlar " ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN

2020-12-29 17:43:50



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