Tarlada yıllık 5 milyon liralık enerji üretilecek

Sakarya’da, 55 bin metrekarelik alanda inşa edilecek ve yıllık 5 milyon liralık enerji üretimi yapılması planlanan güneş enerji santrali (GES) projesinin startı verildi.

Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesinde 55 bin metrekarelik alanda yıllık 5 milyon liralık enerji üretimi yapılması planlanan güneş enerji santrali (GES) projesi çalışmalarına törenle başlandı. Törende, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları yer aldı. 30 milyon liralık yatırımla kurulan GES projesinde yıllık 8.15 Giga Watt Hours (GWH) elektrik üretilmesi planlanıyor. Yaklaşık 4 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede enerji üretilmesi ön görülen projeyle, ülke ekonomisinin enerjide dışa bağımlılığının azaltması amaçlanıyor.

Sakarya’da bir ilk olan güneş enerjisi sistemlerinin ilerleyen zamanlarda şehrin uygun arazilerinin tamamına kurulması planlanıyor.

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