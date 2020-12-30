Sapanca´da evde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

İsa ÇİÇEK/ SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, bir evde yapılan aramada 6 adet tabanca, 1 tüfek, esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirilirken, evin bir odasındaki saksılarda Hint keneviri yetiştirildiği de tespit edildi. Biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Göl Mahallesi´nde bulunan bir eve baskın düzenledi. Evin bir odasının kenevir ekilmek için ayrıldığı, 59 saksı içerisinde Hint keneviri olduğu belirlendi. Yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 200 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 500 adet uyuşturucu hap, Hint keneviri tohumları ele geçirildi. Polis, E.M. ve M.B.´yi gözaltına aldı. Biri kadın 2 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2020-12-30 12:01:44
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