Ev hanımlığından sosyal medya fenomenliğine Sosyal medyadan kazandığı hediyeleri alamayınca açtığı sayfada hediye dağıtarak fenomen oldu Sosyal medya fenomeni olan iki çocuk annesi Tuğba Barut: “Herkes hayalinin peşinden koşsun. Ben yapamam diye bir şey yok”

– Sosyal medya platformunda çekilişle kazandığı hediyeleri alamayan iki çocuk annesi ve ev hanımı olan Tuğba Barut, eşinin desteğiyle sosyal medyada açtığı hesapta hediyeler dağıtarak fenomen haline geldi. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Barut, diğer ev kadınlarına da istihdam sağladı.



Teknolojinin gelişmesiyle birlikte son yıllarda oldukça sık kullanılan sosyal medya platformu günümüzde sükse yapan bir mecra haline geldi. Özellikle pandemi sürecinde çoğu insanın odak noktası olan bazı sosyal medyalarda çekilişlerle hediye veren insanlar, ünlülük derecelerine kadar ulaşabiliyor. Bu doğrultuda çekişlere katılan ve kazandığı halde hediyeleri alamayan iki çocuk annesi ve ev hanımı olan Tuğba Barut, eşinin desteğiyle açtığı sosyal medya hesabından hediye dağıtmaya başladı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan ve fenomen haline gelen Barut, diğer ev hanımlarına da istihdam sağlamaya başladı. Barut, sponsor bulmaları karşılığında ev hanımlarının para kazandıklarını ve yaklaşık 200 kişilik bir grubunun olduğunu vurguladı. Eşine her zaman destek olduğunu belirten İnfulencer Marketing yönetici Cüneyt Barut ise platformun kamera arkasını anlatarak, eşiyle birlikte diğer sosyal medya fenomenlerinin organizasyonlarını yaptıklarını söyledi.



‘Tuğba’nın Hediyesi’ olarak başladık, geniş kitlelere ulaştık

Pandemi sürecinde insanların yoğun ilgi gösterdiği sosyal medyaya girişi yaptığını ve eşi ile kardeşinden aldığı desteklerle geniş kitlelere ulaştığını belirten Tuğba Barut, “İki çocuk annesi ve ev hanımıyım. Eşimin sosyal medyayla alakası her zaman vardı ama bunu biz sosyal platformlarda ailecek kullanmayı hiçbir zaman düşünmedik. Pandemi sürecinde herkes sosyal medyaya yoğunlaşınca bende yoğunlaştım. Katıldığım çekilişler oldu, katıldım, kazandım ama gönderilmedi. Bu durumdan sonra kardeşim bir fikir sunarak bu işi yapabileceğimizi söyledi. Ve bu şekilde ilk olarak ‘Tuğba’nın Hediyesi’ olarak başladık ve çok hediyeler dağıttık. Sonra ‘Tuğba’nın Hediyeleri’ olarak devam etti eşimin de işin içine girmesiyle bunu ailecek yapmaya başladık. Bu şekilde başladığımız işte kendimi birden bire canlı yayının ortasında buldum. Yayın var dediler aldılar beni oturttular o günden beri bu şekilde devam ediyor ve güzel bir kitlemiz var. İnsanlara ulaşmaya çalışıyoruz, doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz sayfamızda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık en küçükten en büyüğe kadar herkes sosyal mecralarda, iyi örnek olmaya çalışan bir aileyiz” dedi.



Ben yapamam diye bir şey yok

İnsanlara ilham veren ve hayallerin peşinden koşulması gerektiğine değinen Tuğba Barut, “Çok klişe ama bende söyleyeceğim, herkes hayalinin peşinden koşsun. Ben yapamam diye bir şey yok. Bir yerden başlamak lazımsa eğer, evinizin herhangi bir objesini paylaşmanız yeterli ve içtenlik çok önemli ben buna çok inanıyorum. Şeffaf olmak çok önemli, yapmacık olamaz zaten yapmacık olarak hiçbir yere gelinmez zaten özellikle sosyal medyada mümkün değil bu. Tavsiye olarak da en ufaktan en büyüğüne kadar çok böyle hitap edebileceğiniz geniş yelpazeli bir sektör zaten bunun içinde bir yere tutunmak o kadar kolay ki herkesin zevki başka. Duvar boyasının rengini paylaşarak bir yerden başlamış olan insanları tanıyorum ben ve bunu samimi olarak söylüyorum” diye konuştu.



Ev hanımlarına katkı sağlar olduk

Fenomenliğe geçiş sürecinde kendisi gibi ev hanımı olan kadınlara da istihdam sağladığını dile getiren Barut, “Şöyle ki, ben bir ev hanımıydım ve gelmiş olduğum noktayı seviyorum özellikle sosyal medyada ve biz bu işe başlarken kafamızda olamayan bir şey oluştu. Ev hanımlarına katkı sağlar olduk. Bizim alt ekiplerimizde çalışan ev hanımları var yaklaşık 200 kişilik bir grup ve onlara çok güzel bir gelir elde etmelerini sağlıyoruz. İsteyen olursa her zaman ekibimiz açık ve ekibimize almaya hazırız evden ailesine destek olmak isteyen arkadaşlarımıza böylede bir faydamız oldu bu sektörde” şeklinde konuştu.



Eşimle beraber fenomenlerin organizasyonlarını yapan bir aileyiz

Sosyal medyada yaptıkları işin perde arkasından bahseden Cüneyt Barut, “İnfulencer marketing yöneticisiyim. Eşimle beraber fenomenlerin organizasyonlarını yapan bir aileyiz. Bu olayın perde arkası ise bizde normalde sponsorları bulurken esasında ev hanımlarıyla beraber çalışıyoruz. Bu arkadaşlar ailelerine maddi açıdan destek sağlıyorlar. Biz aslında firmaların mağazalarına müşteriler gönderiyoruz. Kendi takipçilerimize ‘işte bunu takip edin’ dediğimiz zaman onların dükkanlarına girdiklerini ve alış veriş yaptıkların düşünün. Aslında pandemi döneminde bu firmaların iş yapmasını sağlıyoruz. Sosyal medya danışmanlığını yaptığım müşterilerimle başladık bu işe. Müşterilerimize hediye dağıtacağımızı ve bu şekilde organik takipçi geleceğini söyledikten sonra onlarda kabul ettiler. Maliyet konusunda ise zaten karşılığını alıyoruz ki ilk yaptığımız zamanlarda çikolata kolileri verdik, Ramazan ayına denk geldi Ramazan kolileri verdik. Bazı iş adamları mesela, Allah onlardan razı olsun, ihtiyacı olanlara gönderelim dedikleri bu tarz işlerde yaptık. İyi ki oldu, biz çokta mutluyduk o durumdan” ifadelerini kullandı.

