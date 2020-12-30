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Havai fişek patlamasında yaralandı, protez bacaklarla yaşamını sürdürecek

DHA

Havai fişek patlamasında yaralandı, protez bacaklarla yaşamını sürdürecek


Ramiz Kaan OKTAR/HENDEK(Sakarya), (DHA)SAKARYA´da, temmuz ayında havai fişek fabrikasında yaşanan facianın ardından patlamamış havai fişeklerin imhası sırasında bacaklarını kaybeden kamyon sürücüsü Fatih Üretmen, protez bacaklarla yaşamını sürdürecek. Ölçüleri alınan Üretmen´e birkaç ay içerisinde yeni protez bacakları teslim edilecek.
Sakarya´nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz´da meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi. 9 Temmuz´da patlamamış havai fişeklerin Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi´nde bulunan taş ocağında imhası sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 jandarma personeli şehit oldu. Hendek Belediyesi´nde görevli kamyon sürücüsü Fatih Üretmen ise kullandığı kamyonun kasasındaki havai fişeklerin patlaması sonucu ağır yaralanırken, bacaklarını kaybetti. Tedavisi tamamlanan ve bir süredir evinde olan Fatih Üretmen´e protez bacak yapılması için çalışma başlatıldı. Kocaeli´nin İzmit ilçesinde bulunan özel bir merkezde ölçüleri alınan Üretmen´e birkaç ay içerisinde yeni protez bacaklarının teslim edileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Ramiz Kaan OKTAR
2020-12-30 15:28:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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