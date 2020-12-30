Havai fişek patlamasında yaralandı, protez bacaklarla yaşamını sürdürecek

Ramiz Kaan OKTAR/HENDEK(Sakarya), (DHA)SAKARYA´da, temmuz ayında havai fişek fabrikasında yaşanan facianın ardından patlamamış havai fişeklerin imhası sırasında bacaklarını kaybeden kamyon sürücüsü Fatih Üretmen, protez bacaklarla yaşamını sürdürecek. Ölçüleri alınan Üretmen´e birkaç ay içerisinde yeni protez bacakları teslim edilecek.
Sakarya´nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz´da meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi. 9 Temmuz´da patlamamış havai fişeklerin Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi´nde bulunan taş ocağında imhası sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 jandarma personeli şehit oldu. Hendek Belediyesi´nde görevli kamyon sürücüsü Fatih Üretmen ise kullandığı kamyonun kasasındaki havai fişeklerin patlaması sonucu ağır yaralanırken, bacaklarını kaybetti. Tedavisi tamamlanan ve bir süredir evinde olan Fatih Üretmen´e protez bacak yapılması için çalışma başlatıldı. Kocaeli´nin İzmit ilçesinde bulunan özel bir merkezde ölçüleri alınan Üretmen´e birkaç ay içerisinde yeni protez bacaklarının teslim edileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Ramiz Kaan OKTAR
2020-12-30 15:28:07
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