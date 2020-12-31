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Sakarya’da 6 günde çıkan 8 farklı yangında 4 kişi hayatını kaybetti 2020’nin son günlerinde çıkan yangın baba ve kız ile yaşlı çifti ayıramadı

İHA

Sakarya’da 6 günde çıkan 8 farklı yangında 4 kişi hayatını kaybetti 2020’nin son günlerinde çıkan yangın baba ve kız ile yaşlı çifti ayıramadı

Sakarya’da son 6 gün içerisinde meydana gelen 8 farklı yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Yılın son günlerinde meydana gelen ayrı ayrı yangınlarda baba ve kızı ile yaşlı çifti ölüm ayıramadı.
Sakarya’da son 6 gün içerisinde 8 farklı yangın meydana geldi. 1’i ormanlık alan, 1’i fındık bahçesi, 1’i atölye, 1’i baraka ve 4’ü ise ev olmak üzere çıkan toplam 8 farklı yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Sakarya İtfaiyesi son 6 günde meydana gelen yangınlar ile mücadelesini sürdürdü.

Ev yangınında baba ile kızı hayatını kaybetti
İlk yangın, 25 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi’nde 704. Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki baba Seyfi Altın benzinle sobayı yakmaya çalıştığı esnada bir anda parladı. Yangın sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan 45 yaşındaki baba Seyfi Altın ile 4 yaşındaki kızı Rabia Su Altın’ın cansız bedenleri, ekiplerce söndürülen yangın sonrasında evin oturma odasında bulundu. Otopsi merkezinde yapılan incelemelerden sonra baba ve kızı için Arifiye Çaybaşı Fuadiye Mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından baba ve 4 yaşındaki kızı Arifiye Çaybaşı Fadiye Mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Yangında ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Mirza Altın’ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sakin şehir Taraklı’da ahşap ev yandı
İkinci yangın, 27 Aralık Pazar günü gece saatlerinde Sakarya’nın ‘sakin şehir’ unvanına sahip Taraklı ilçesinde meydana geldi. Hacımurat Mahallesi Altın Sokak üzerinde bulunan Ali Ö.’e ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin çatısını sardı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerince yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Sakin şehir unvanına sahip ilçede sokağa çıkma kısıtlamasında meydana gelen yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında herhangi bir can kaybının olmaması sevindirirken, evde maddi hasar oluştu.

İl Ormanında korkutan yangın
Üçüncü yangın, 28 Aralık Pazartesi günü gece saatlerinde Arifiye ve Sapanca ilçeleri sınırlarında bulunan İl Ormanında yaşandı. Uyuşturucu ile alkol kullanan kişilerin yangına sebep olduğu iddia edildi. Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde çıkan yangını fark eden mahalleli ekiplere konuyu bildirerek, hemen bölgeye koştu. Büyüyen yangın bölgedeki ağaçları sardı. İtfaiye, polis ve vatandaşların seferber olduğu yangın güçlükle kontrol altına alındı. Öte yandan, yangının çıktığı bölgede bulunan alkol şişeleri ve uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemeler tespit edildi. Yangını söndürmek için bölgeye koşan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Yavuz’da yangını çıkaranlara tepki gösterdi.

Dört kişinin yaşadığı baraka yangında küle döndü
Dördüncü yangın, 28 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi liman mevkiinde meydana geldi. Hamide Y.’nin yaşadığı baraka birden yanmaya başladı. Komşusuna gittiği esnada barakanın yandığını fark eden Hamide Y., durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 4 kişinin yaşadığı öğrenilen baraka dakikalar içerisinde küle dönerken, yangın esnasında içeride kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Daha önce de iki kez barakasının yandığı öğrenilen Hamide Y.’nin bu yangınla birlikte toplam 3’üncü kez yaşadığı baraka alevlere teslim oldu. 3’üncü kez barakası yanan Hamide Y., söndürme çalışmalarını çaresiz gözlerle izledi.

Yaşlı çift çıkan yangında hayatını kaybetti
Beşinci yangın, 28 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinde Geyve ilçesi Eşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ahşap evin ikinci katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, sağlık ekipleri içeride mahsur kalan 81 yaşındaki Mehmet Şervan ve 80 yaşındaki Havva Şervan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı çiftin cenazeleri Geyve Eşme Mahalle Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Geyve Eşme Mahalle Mezarlığına defnedildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Marangozhane alev alev yandı
6’ncı yangın, 29 Aralık Salı günü öğlen saatlerinde Akyazı ilçesi Akbalık Mahallesi’nde meydana geldi. Mesut A.’ya ait olduğu öğrenilen marangozhanede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevlere teslim olan marangozhane, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında ölü ya da yaralanan olmazken büyük çapta hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Fındık bahçesini temizlerken 30 dönümlük alanı yaktı
7’nci yangın, 30 Aralık Çarşamba günü Karası ilçesi Darıçayırı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesindeki anızları temizlemek için yakılan ateş rüzgarında etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 30 dönümlük alana yayılan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken vatandaşların da ekiplere yardım ettiği görüldü. Toplam 4 dönümün küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

7 yıl önce annesini öldüren şahsın evinde yangın
Son yangın ise, 30 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde Serdivan ilçesi Reşadiye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yıl önce annesini öldüren ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Ahmet B. yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktı. Ahmet B.’nin yaşadığı iki katlı kerpiç evde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın, mahalleliyi de sokağa döktü. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Ahmet B.’nin kendi yaşadığı evi yaktığı öne sürülürken, şahsın nerede olduğunun bilinmemesi ise ekipleri seferber etti. Şahsın evin içerisinde olabilme ihtimaline karşı itfaiye erleri yaklaşık 1 buçuk saatlik arama gerçekleştirdi. Çalışmalar sonunda Ahmet B.’ye ait herhangi bir bulguya rastlanılamadığı öğrenilirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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