Sakarya'da, ormanlıkta kuruyan otlar yandı

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Ramiz Kaan OKTAR/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Söğütlü ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında, yaklaşık 2 dönüm alanda kuruyan otlar yandı. Alevler, orman ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Söğütlü'nün Kantar Mahallesi´ndeki ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, mahalle halkı da yardımcı oldu. Yaklaşık 2 dönüm alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kuruyan otlar ve çalılar, yanarken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Söğütlü Ramiz Kaan OKTAR

2020-12-31 17:54:27



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