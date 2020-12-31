Sakarya´da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´da, terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün eğitim faaliyetleri genel sorumlusunun da aralarında bulunduğu Irak uyruklu 8 kişi, gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ´a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında DEAŞ´ın eğitim faaliyetleri genel sorumlusunun da bulunduğu Irak uyruklu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ eğitim faaliyetleri genel sorumlusunun üzerinden sahte Irak pasaportu ve kimliği çıktı. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2020-12-31 18:53:43
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