Taksiciyi bacağından vurup kaçtı 

Ramiz Kaan OKTAROnur GÜDEN/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, çalıştığı taksi durağına giden Kani Dereli, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Olay, saat 19.00 sıralarında, İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki Serdivan Polis Merkezi´nin yanındaki taksi durağında meydana geldi. Evinden çıkarak çalıştığı taksi durağına yürüyen Kani Dereli, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile ateş eden kişi Kani Dereli´yi bacağından vurdu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Dereli ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN
2020-12-31 20:17:04
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