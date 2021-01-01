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Sakarya'da polis otelleri denetledi

DHA

Sakarya'da polis otelleri denetledi


Ramiz Kaan OKTAR/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da, polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında otelleri denetleyerek, işletmecileri tedbirler konusunda uyardı. 
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler kapsamında şehir genelindeki otellerde denetim yaptı. Ekipler, otellerin restoran, bar, müzik yayını yapılan alanları ile toplanma alanlarını denetledi, işletmecileri kurallar konusunda uyardı. Denetimde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez Ramiz Kaan OKTAR
2021-01-01 00:51:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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