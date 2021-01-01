Sakarya'da polis otelleri denetledi

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Ramiz Kaan OKTAR/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da, polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında otelleri denetleyerek, işletmecileri tedbirler konusunda uyardı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler kapsamında şehir genelindeki otellerde denetim yaptı. Ekipler, otellerin restoran, bar, müzik yayını yapılan alanları ile toplanma alanlarını denetledi, işletmecileri kurallar konusunda uyardı. Denetimde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez Ramiz Kaan OKTAR

2021-01-01 00:51:53



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