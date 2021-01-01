Tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya),(DHA)- SAKARYA´nın Hendek ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesiyle sürücü Esat Aydınlı yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Hendek Bayraktepe Mahallesi Bayraktepe mevkisinde meydana geldi. Esat Aydınlı idaresindeki 54 KC 009 plakalı kamyon, viraja girdiği sırada sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu. Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar aracında sıkışan sürücüyü, kurtardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralanan sürücüyü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS
2021-01-01 13:14:54
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