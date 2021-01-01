Taksiciye silahlı saldırı, güvenlik kamerasında

Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde Kani Dereli, çalıştığı taksi durağına yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Dereli'nin bacağından vurulduğu saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki Serdivan Polis Merkezi yanındaki taksi durağında meydana geldi. Evinden çıkıp, çalıştığı taksi durağına doğru yürüyen Kani Dereli, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken, bacağından vurularak yaralanan Dereli, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Kani Dereli'nin vurulduktan sonra ağaca yaslanıp,
yere yığılması görülüyor.
Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR
2021-01-01 13:31:56
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