Sakarya’da 2021’in ilk yangını, Cuma namazına giden vatandaşlar fark etti Gayrimenkul dükkanında çıkan yangın itfaiyeyi harekete geçirdi

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Sakarya’da 2021 yılının ilk yangını Serdivan ilçesinde bulunan bir gayrimenkul dükkanında meydana geldi. Cuma namazına giden vatandaşların fark etmesi üzerine harekete geçen itfaiye erlerince yangın söndürüldü.

Yangın, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan gayrimenkul dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmenin elektrik panosunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını o esnada Cuma namazına gitmekte olan vatandaşlar fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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