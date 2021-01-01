Polis baskın yapınca kendilerini uyuşturucu sattıkları atölyeye kilitlediler 

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Güven HASBAŞ/AKYAZI (Sakarya),(DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde kiraladıkları tekstil atölyesinde uyuşturucu satışı yapan 3 kişi, polis baskın yapınca kendilerini atölyeye kilitledi. Kapıyı açan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Akyazı İnönü Mahallesi 7049 Sokak´ta bulunan atıl durumdaki bir tekstil atölyesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polis, yeni yıla dakikalar kala baskın düzenledi. Operasyonda A.Ü., İ.T. E.K., kendilerini atölyeye kilitledi. Kapıyı açan polis ekipleri, atölyedeki 3 kişiyi gözaltına aldı. Atölyede yapılan aramada 60 gram esrar ve 75 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltındaki 3 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Güven HASBAŞ

2021-01-01 18:10:58



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