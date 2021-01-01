Polis baskın yapınca kendilerini uyuşturucu sattıkları atölyeye kilitlediler (2)

1 KİŞİ TUKUKLANDI
Sakarya´nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden İ.T. tutuklanırken, A.Ü. ve E.K. ise serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Güven HASBAŞ
2021-01-01 21:57:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.