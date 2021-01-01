Yılbaşı gecesi tekstil fabrikasına yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde polis ekipleri, yılbaşı gecesi uyuşturucu ticareti yapılan tekstil fabrikasına operasyon düzenledi. Operasyonda 75 gram metamfetamin ve 60 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde bazı kişilerin kiraladıkları tekstil fabrikasında uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Fabrikaya saklanan şüpheliler A.Ü., İ.T. ve E.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Fabrikada yapılan aramada ise ofis olarak kullanılan alanda 75 gram metamfetamin ve 60 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.K. ve A.Ü. serbest bırakıldı.

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