Karasu’da 2020 yılında 582 kişi hayatını kaybetti

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2020 yılında hayatını kaybeden 582 kişi, ilçenin çeşitli mahalle mezarlıklarına defnedildi.

Karasu’da 2020 yılında vefat ederek ilçenin mahalle mezarlıklarına defnedilen cenaze sayıları belirlendi. İlçede bir yıl boyunca toplamda 582 cenaze, çeşitli mahalle mezarlıklarına defnedildi. Geçen yıla göre cenaze sayısında 70 vefat artışı daha gözlemlendi. Bu sayıdaki artışın nedeninin korona virüs salgını olduğu tahmin edildi. Alınan verilere göre, Karasu’da vefat edip il dışına nakledilen cenazelerin dahil olmadığı öğrenildi.

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