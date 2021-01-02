Hurda malzemelerden mısır taneleme makinesi yaptı



Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, çiftçi Kadir Aydın (26), 45 bin lira arasında satılan mısır taneleme makinesini alamayınca hurda malzemeden kendi makinesini yaptı.

Kaynarca ilçesi Ortaköy Mahallesi´nde çiftçilik yapan Kadir Aydın, her yıl ektiği ve kurutarak tane yapıp sattıkları mısırı tanelerine ayıran bir makine satın almak için internetten araştırma yaptı. Makinenin 4-5 bin lira arasında olduğunu gören ve fiyatı çok bulan Kadir Aydın, hurda malzemeden kendi makinesini yaparken, sadece bazı parçalar için 100 lira harcadı.

Kadir Aydın makineyi satın alamayınca hurda parçalardan yaptığını belirterek, "Anadolu´da patos makinesinin olmadığı yerlerde mısırı çuvala koyup sopayla döverek tanesini ayırırlar. Ben de internetten bir araştırma yaptım. Makinenin fiyatını araştırdım. 4 bin ile 5 bin lira arası bir fiyata geliyordu. Ben de almak istemedim ve kendim yapmaya çalıştım" dedi.

Sadece bazı parçalar için 100 TL harcadığını ifade eden Kadir Aydın, "Hurdalıkta bulduğum tarım araçlarının parçalarından bir makine yaptım. Süt makinesinin motorunu taktığımız makinede varil ve zincir gibi hurdalıktan alınan malzemeleri kullandım. İçine zincir sistemi bağladık. Milin dönmesiyle birlikte zincirler mısıra vurduğunda mısırı tanelerine ayırıyor. Posasını ise sağlam bırakıyor. Bu şekilde eleme işlemini yapıyor. Bu makinenin bana 100 lira gibi bir maliyeti oldu. Çünkü malzemelerin birçoğunu kendi araçlarımızdan ve hurdalıktan bulduğumuz için uyguna geldi. Bir tek kasnak ve rulmana para verdim ve maliyeti de 100 lira oldu" diye konuştu.

Eskiden mısırları elleriyle ufaladıklarını söyleyen anne Havva Aydın (52) ise, "Eskiden mısırları bu şekilde ufalıyorduk. Allah razı olsun, oğlum bana bir makine yaptı. Teşekkür ederim, sağ olsun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER

2021-01-02 08:26:19



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