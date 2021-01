Bizanslılar tarafından yapılan 800 yıllık kale tarihe tanıklık ediyor İstanbul’u, Osmanlı’dan korumak için yapılmıştı Sakarya’da ayakta duruyor Osmanlı’dan bugüne kadar ihtişamını koruyan tarihi yapı havadan görüntülendi

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde Orhan Gazi'nin üssü haline gelen, 12. veya 13. yüzyıllarda Bizanslılar tarafından inşa edildiği düşünülen Seyifler Kalesi, yaklaşık 800 yıldır tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Çark Suyu ve Sakarya Nehri üzerindeki köprülerin güvenliğini sağlamak amacıyla her iki akarsuya da çok yakın bir noktada kurulan 8 asırlık yapı havadan da görüntülendi.

Yapım tarihi kesin bilinmeyen 12. veya 13. yüzyıllarda Bizanslılar tarafından stratejik konumu korumak amaçlı yaptırılan Seyifler Kalesi, yaklaşık 800 yıldır tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Ferizli ilçesinin Kuzeyinde, Seyifler Köyünün Güneyinde, Sakarya Nehrinin Çark Suyu ile yakınlaştığı noktada bulunan kale kalıntılarının Batı ve Kuzey bölümündeki yarım daire şeklindeki iki burcu halen ayakta duruyor. Kale, Bizans döneminde yapılan stratejik bir noktada, KaradenizAdapazarı yolu üzerinde Çark Suyu ve Sakarya Nehri üzerindeki köprülerin güvenliğini sağlamak amacıyla her iki akarsuya da çok yakın bir noktada kuruldu. Osmanlı tarafından fethedildikten sonra Orhan Gazi’nin üssü haline gelen Seyifler Kalesi, Karadeniz sahillerine, batı ve güneydoğuya yapılan fetihler için de önemli rol oynadı.



800 yıllık tarih havadan görüntülendi

Yaklaşık 800 yıldır tarihe tanıklık eden kalenin içi moloz taşlardan dışı ise kaplama taş duvardan oluşmakta. Kalenin günümüzdeki hali ise iki kule ve aralarında uzanan bir sur parçası halinde görünmekte. İstanbul’u, Osmanlı’dan korumak için Bizanslılar tarafından Sakarya boyuna dizilmiş hudut muhafaza kulelerinden bugüne kadar ayakta kalan Seyifler Kalesi, havadan da görüntülendi.



İstanbul’u, Osmanlı ve İslam ordularından korumak için yapılmış

Kalenin etrafındaki arazinin sahibi olan ve tarihi yapının vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü aktaran Osman Hira, “Kale 12001300’lü yıllarda Bizans tarafından yapılmış; İstanbul’u, Osmanlı ve İslam ordularından korumak için. Bunlar böyle 7 tane Sakarya kenarında. 5’i Sakarya’dan, İstanbul tarafına, 2’si Anadolu tarafında. Bu kale, Sakarya’dan Karadeniz’e en yakın son kale. Askeri amaçla kullanılmış bunlar hep, askeri kale. Bu kaleler 1925’ten mübadeleden sonra Rumeli’den buraya göç edenler yıkıp kalenin taşlarını kullanarak ev yaptılar. Bakım, onarım yapılmadı. Kalenin etrafındaki sarmaşıkları ben kendim temizledim. Bu kalelere bakım onarım olsa iyi tabi ama böyle binlerce var, İstanbul’un surları yapılamıyor bu nasıl yapılsın o da ayrı bir sorun. Her sene üniversiteden arkeologlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Yabancı hiç görmedim ama yerli ziyaretçiler çok oluyorlar. Kalenin içi 9 dönüm civarında bir arazi. Buranın etrafı çevriliydi. Bunun altında yürüme yollarının olduğu söylenir menfezler. Ziyarete geliyorlar buraya kimi fotoğraf çekiyor kimi sorular sorup gidiyor. 800 yılı aşkın zamandır ayakta bu kale” dedi.

