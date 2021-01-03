Taksi ile elektrik dağıtım şirketinin aracı çarpıştı: 5 yaralı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/SERDİVAN(Sakarya), DHA)- SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde elektrik dağıtım şirketine ait araç ile taksinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Serdivan Kuruçeşme Mahallesi Kurtuluş Caddesi´nde meydana geldi. Gürkan Tiryaki idaresindeki 54 T 0009 plakalı taksi ile caddeye giren Erkan Sağdıç idaresindeki 34 DGB 506 plakalı elektrik dağıtım şirketine ait araç çarpıştı. Kazada, taksinin sürücüsü Gürkan Tiryaki ve şirket aracının sürücü Erkan Sağdıç ile araçlarda yolcu olarak bulunan Oğuz Kağan Olucu, Salih Ramazan ve Barış Abakay yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN

2021-01-03 15:28:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.