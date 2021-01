Evinin ardiyesinde çıkan yangını gözyaşları içinde anlattı Sokağa çıkma kısıtlamasında mahalleliyi sokağa döken yangın Dumanları görünce yemeği bırakıp kendini dışarı atan apartman sakini Ercan D.: “Yemek yemeye hazırlanıyorduk, can havliyle kendimizi dışarı attık”

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında 2 katlı evin ardiye kısmında çıkan yangın paniğe yol açtı. Apartmanda oturan genç yemek için hazırlık yaptığını ve dumanı görünce can havliyle kendini dışarıya attığını söylerken, diğer bir apartman sakini ise yaşadığı olayı gözyaşlarıyla anlattı.

Yangın, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1359 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda oturan vatandaşlardan biri ardiye kısmında çöpleri yaktı. Ardiyede bulunan eşyalara sıçrayan alevler kısa sürede büyüdü. Dumanı görerek kendilerini son anda dışarı atan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde çıkan ve paniğe neden olan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Apartman sakinlerinin boşalttığı binanın ardiye kısmında çıkan ve itfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrasında içeride bulunan eşyaların tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangın ile ilgili inceleme başlatırken, apartmanda oturan bir vatandaş yaşadığı olayın şoku ile o anları gözyaşları içerisinde anlattı.



"Can havliyle kendimizi dışarı attık"

Yemek yemeye hazırladığı esnada çıkan dumanları görerek can havliyle kendisini dışarıya attığını aktaran apartman sakinlerinden Ercan D., “Komşumuz aşağıda ateş yaktı galiba, yanan ateş kömürleri tutuşturdu ve sonrasında dumanlar yükselmeye başladı. Yemek yemeye hazırlanıyorduk, can havliyle kendimizi dışarı attık. Herkes sağlıklı yaralanan yok” dedi.



"Bağırma seslerini duyunca dışarıya çıktım"

Yaşadığı olayın şoku ile birlikte gözyaşlarını tutamayan apartman sakinlerinden Hanım B. ise “Benim haberim yok, evde çöp topluyordum. Bağırma sesleri duyunca çıktım dışarıya. Ben konuyu bilmiyorum ne oldu anlamadım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.