Dumanların sardığı binaya girip, muhabbet kuşunu kurtardı



Ramiz Kaan OKTAROnur GÜDEN/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bir kadın, dumanların arasında apartmana girerek beslediği muhabbet kuşunu dışarı çıkardı.

Yağcılar Mahallesi 1359 Sokak´taki bir apartmanın bodrum katında bulunan kömürlükte saat 15.30 sıralarında iddiaya göre, çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Binayı saran duman nedeniyle apartman sakinleri kısa sürede evlerini boşaltırken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Bu sırada bir kadın dumanların arasında apartmana girerek beslediği muhabbet kuşunu dışarı çıkardı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN

2021-01-03 17:17:10



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