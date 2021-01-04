Karasu'da depo yangını

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Levent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, bir evin yanında bulunan depoda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Karasu Aziziye Mahallesi Gazi Caddesi´nde bulunan 2 katlı bir evin yanındaki depoda saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı yangını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2021-01-04 20:56:22



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