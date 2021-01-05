Kızına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

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Ramiz Kaan OKTAR/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.Ç., tutuklandı.

Hendek´te, H.Ç.Ç. (28), 14 yaşından beri babası M.Ç.'nin cinsel istismarına uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Evli olan H.Ç.Ç.´nin şikayeti üzerine M.Ç. gözaltına alındı. M.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Ramiz Kaan OKTAR

2021-01-05 15:20:46



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