Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması başladı

DHA

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması başladı


Alişan KOYUNCURamiz Kaan OKTAROnur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülmeye başlandı. 5´i tutuklu, 7 sanık hakkında 2 yıl 8´er aydan 22 yıl 6´şar aya kadar hapis cezası isteniyor.
Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen patlamada fabrikada bulunan 7 işçi öldü, 127 işçi yaralandı. Olayın ardından Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında olayda ihmali olduğu iddia edilen fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö., iş güvenliği uzmanı A.B. ile tutuksuz yargılanan A.R.E.C. ve sorumlu personel A.Ç.´nin yargılanacağı davanın ilk duruşması Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde başladı. Tutuklu sanıklar duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz 2 sanık ile avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. 108 müştekinin dinleneceği ve 3 gün sürecek olan duruşmada sanıklar hakkında `Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8´er aydan 22 yıl 6´şar aya kadar hapis cezası isteniyor.
İŞÇİLER VE ÖLEN KİŞİLERİN YAKINLARI ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI
Duruşmayı salonda takip etmek isteyen fabrika işçileri, ölen işçilerin yakınları ve bazı avukatlar sabahın erken saatlerinde adliye binası yakınlarına geldi. Burada toplanan ve `Hendek için adalet´ yazılı pankart açan grup, daha sonra adliye binasına yürümek isteyince polis ekipleri tarafından engellendi. Adliye binası önüne kadar kontrollü bir şekilde gelen grup, burada basın açıklaması yaptı. Fabrikada paklamada ölen işçilerden Muhammet Seyfi Çanakçı´nın yeğeni Avukat Gülşen Uzuner, sorumluların cezalandırılmasını isteyerek, "Bugün buraya ailelerimizle beraber hesap sormaya geldik. Biz sıranın hepimize geleceğini fabrikada çalışan her aile ve her aile yakını olarak biliyorduk. Daha önce defalarca şikayet yapıldı, defalarca patlamalara ilişkin uyarılar yapıldı, hiçbiri dinlenmedi. Biz istiyoruz ki; işçilerin canına kastedenler engellensin. Bu insanlar canlarını nasıl kurtaracaklarını bilemediler. Biz 2 gün boyunca dayımı aradık morglarda, bütün kapıları tek tek açarak. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
'PANDEMİ SÜRECİNDE 3 AY BOYUNCA ÜRÜN YAĞDI'
Ölen işçi Sebahattin Tapeçınar´ın ablası Hatun Tepeçınar ise patlamanın bir ihmalden kaynaklandığını öne sürerek, "Akan kanlarımızın, 7 emekçi şehidimizin hakkını savunmaya geldik. Geride kalan yetimlerin, dul eşlerin hakkını savunmaya geldik. Pandemi sürecinde 3 ay boyunca fabrika ürün yığdı ve sonunda hazin son oluştu. Bu bağıra bağıra gelen bir şeydi buranın patlayacağı. Usulsüzlükleri gördüm, ben de çalıştım biliyorum. Hiçbir usul yoktu, hiçbir kontrol yoktu. Hiçbir işçiyi koruyacak olayları yoktu. Mutfak önlükleriyle çalışıyorduk, insanlar yanımda alev alıyordu" diye konuştu.
'7 GÜN EŞİMİ BEKLEDİM'
Ölen işçi Erhan Ateş´in eşi Nigar Ateş patlamanın ardından büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Ben 7 gün 7 gece yemedim, içmedim balkonda dışarıda eşimi bekledim. Herkes rahat rahat başını yastığa koyup uyudu, ne yaşadığımı bir ben biliyorum bir de Allah biliyor. Ben 7 gün eşimi bekledim daha sonra bana tabutunu getirdiler."
'BU PATLAMANIN SABOTAJ OLMA İHTİMALİ ÇOK KUVVETLİ BİR DURUM'
Fabrika sahibi Y.C.´nin avukatı Abdurrahim Burak ise olayın bir sabotaj olabileceğini iddia ederek şunları söyledi:
"Bu patlamanın sabotaj olma ihtimali çok kuvvetli bir durum. Çünkü bilirkişi raporunu da bekledik. Patlamanın hangi eylem sonucunda gerçekleştiği, patlamaya neden olan ilk kıvılcım veya ilk hareket nedir diye bilirkişi raporunda biz bunu uzunca bir süre bekledik. Ancak bilirkişi raporunda patlamaya neden olan ilk eylem ortaya konamadı. Sadece patlamanın büyüklüğü, şiddeti, açılan çukurlar ve patlamanın yarattığı tesir hakkında bilimsel bir açıklama ortaya konuldu. Patlama hangi hareketle başlamış, buna ilişkin bir değerlendirme yok. Soruşturma sabotaj ihtimali üzerinden yürütülmemiş daha çok kusur, ihmal, tedbirsizlik üzerinden yürütülmüştür. Ancak gelinen noktada görüyoruz ki patlamaya neden olan ilk eylem, hala tespit edilmiş değil. Fakat 3-4 patlamanın aynı anda kısa saniyeler arasında gerçekleşmiş olması bize sabotaj ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu gösteriyor."
Yaşanan kısa süreli gerginliğinin ardından yaklaşık yarım saat boyunca adliye binası önünde bekletilen ölen işçilerin aileleri, daha sonra kontrollü olarak içeriye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Alişan KOYUNCU-Ramiz Kaan Oktar-Onur GÜDEN
2021-01-06 11:00:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava başladı, aileler adliye önünde toplandı Adliye önünde toplanan aileler adalet istedi
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava ...
‘Sakin şehir’ Taraklı'da sopalı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER ‘Sakin şehir’ Taraklı'da sopalı kavga: 2 yaralı
Depo yangını paniğe neden oldu Güçlükle söndürülen yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Depo yangını paniğe neden oldu Güçlükle söndürülen ...
Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen arazideki yangının nedeni araştırılıyor
YEREL HABERLER Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen arazideki ...
Kızına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Kızına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Hayatını kaybeden Kasaplar Odası Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden Kasaplar Odası Başkanı son ...
Sapanca Gölünün dibini ilk kez böyle göreceksiniz Gölün altında çekilen görüntüler nefes kesti Su altı ve havadan görüntülenen Sapanca Gölü kendine hayran bıraktı
YEREL HABERLER Sapanca Gölünün dibini ilk kez böyle ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ilk duruşması yarın başlıyor
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ilk duruşması ...
FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz soruşturmasında kazı yapılan alanda yangın
YEREL HABERLER FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz soruşturmasında kazı ...
Adil Öksüz’ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını
YEREL HABERLER Adil Öksüz’ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede ...
Sakarya’da plaj malzemelerinin bulunduğu depo alev alev yandı
YEREL HABERLER Sakarya’da plaj malzemelerinin bulunduğu depo alev ...
Karasu'da depo yangını
YEREL HABERLER Karasu'da depo yangını
Başkan Kılıç, "2021 yılı da ilçemiz için hizmet yılı olacak”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, "2021 yılı da ilçemiz için hizmet yılı ...
Sakarya'da 2021'e evlerinde giren vatandaşlar: "Yılbaşı, yemek ve temizlik yaparak geçti"
YEREL HABERLER Sakarya'da 2021'e evlerinde giren ...
Yılda bir çıkarılan derginin 5’inci sayısı yayımlandı
YEREL HABERLER Yılda bir çıkarılan derginin 5’inci sayısı yayımlandı
AK Gençlik Adapazarı teşkilatı vefa destek grubunda görev aldı AK Gençlik vatandaşı yalnız bırakmadı, ev ev gezerek karantinadaki vatandaşların isteklerini sordu
YEREL HABERLER AK Gençlik Adapazarı teşkilatı vefa destek grubunda ...
Evlerden çıkamayan öğrenciler zamanlarını kitap okuyarak geçiriyor
YEREL HABERLER Evlerden çıkamayan öğrenciler zamanlarını kitap ...
Sakarya’da 80 saatlik kısıtlamada 300 kişiye ceza
YEREL HABERLER Sakarya’da 80 saatlik kısıtlamada 300 kişiye ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X