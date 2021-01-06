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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da jandarma ekiplerince yakalanan bin 95 kişi tutuklandı

İHA

Sakarya'da jandarma ekiplerince yakalanan bin 95 kişi tutuklandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir yılda yapılan çalışmalarda yakalanan 8 bin 272 şüpheliden, bin 95’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda ayrıca 123 kilo 806 gram uyuşturucu ve 230 silah ele geçirildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, son 1 yılda sorumluluk bölgesinde yaptıkları çalışmalar ile suçlulara göz açtırmadı. Bu kapsamda jandarma ekiplerince 2020 yılında yapılan uygulamalarda 1 milyon 144 bin 559 şüphelinin sorgusunun yapılırken, yakalanan 8 bin 272 şüpheliden bin 95’i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler tarafından yapılan uygulamalar ile mala karşı ve kişilere karşı işlenen bin 860 suçun yüzde 90’ının aydınlatılırken, suçlarda yüzde 16 artış yaşandığı belirlendi. Uygulamalarda ayrıca 122 kilogram kubar esrar, 6 bin 218 kök yasadışı hint keneviri 5 bin 966 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 806 gram bonzai, 130 adet ruhsatsız tabanca, 100 Adet Kurusıkı tabanca, 196 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

2020 yılında hırsızlık olaylarında yüzde 18’lik azalma
Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu 2020 yılı faaliyetleri hakkında, “Emniyet ve asayişinden sorumlu olduğumuz bölgemizde 2020 yılında meydana gelen cinayet vakalarında faili yakalanmayan, aydınlatılmamış suç bulunmamaktadır. 2020 yılında 3 bin 122 asayiş olayında 4 bin 197 şahıs hakkında tarafımızdan işlem yapılmış 389 şüpheli şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştır. Yine bölgemizde 2020 yılı içerisinde 304 adet hırsızlık olayı meydana gelmiş, bu olayların 241 tanesinin failleri yakalanmıştır. Hırsızlık olaylarında 2020 yılında yüzde 18’lik bir azalma meydana gelmiştir” dedi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi
Jandarma ekiplerinin bir yıl içerisinde çok sayıda uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirdiğini belirten Albay Kutlu, “2020 yılı içerisinde yapmış olduğumuz etkin mücadele neticesinde, 122 kilogram kubar esrar, 6 bin 218 kök yasadışı hint keneviri 5 bin 966 adet sentetik uyuşturucu hap, bin 806 gram bonzai, 130 adet ruhsatsız tabanca, 100 Adet Kurusıkı tabanca, 196 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. 2020 yılında bölgemizde 414 kaçakçılık olayı meydana gelmiş olup, olaylarla ilgili olarak 691 şüpheli hakkında tarafımızdan işlem yapılmıştır. 50 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanmıştır” diye konuştu.

Trafik kazalarında yüzde 13 oranında azaldı
Son bir yılda yapılan trafik denetimleri hakkında bilgiler veren Kutlu, "2020 yılında Trafik denetimlerimize havadan ve karadan hız verdik. Bu konudaki etkin denetimlerimiz kaza oranlarının düşmesine sebebiyet verdi. 2020 yılında bölgemizde 390 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 6 vatandaşımız yaşamını kaybetmiştir. Ölümlü kaza oranları yüzde 50, yaralamalı trafik kazalarında ise yüzde 13 oranında azalma meydana gelmiştir. Yapılan her şey yaşanabilir, huzurlu bir Sakarya içindir. Jandarmanın suçlularla olan mücadelesi 2021 yılında da hız kesmeden artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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