Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması başladı (2)

DAVA ERTELENDİ
Sakarya´nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin görülmeye başlanan davanın ilk duruşması, salonundaki fiziki yetersizlik nedeniyle 15 Mart'a ertelendi. Mahkemeye heyeti, tutuklu bulunan 5 sanığın bir sonraki duruşmaya kadar tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Alişan KOYUNCU-Ramiz Kaan Oktar-Onur GÜDEN
2021-01-06 12:38:27
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