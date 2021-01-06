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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salon yetersiz kalınca Havai fişek fabrikası davası ertelendi

İHA

Salon yetersiz kalınca Havai fişek fabrikası davası ertelendi

– Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin açılan dava, mahkeme salonunun yetersiz olması nedeniyle ertelendi.
Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişide yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamayla alakalı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Konuya ilişkin 3 gün sürecek olan davanın ilk duruşmasına başlandı.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu. Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı. Duruşmada müşteki vekilleri adına konuşan avukat Gülşen Uzuner, yargılamanın, fiziki şartları uygun duruşma salonunda yapılmasını ve sanıkların salonda hazır bulundurulmasını talep etti. Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin duruşmada hazır bulundurulması yönündeki talebe diyeceklerinin olmadığını belirterek, fiziki şartları uygun duruşma salonunda yargılamanın yapılmasını istedi. Duruşma sırasında söz alan fabrika sahiplerinden tutuklu sanık Y.C., “Çalışan arkadaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 6 aydır tutuklu olmam nedeniyle çalışanlarım da mağdur olmuştur” dedi.
Sanık Y.C., duruşma salonuna getirilmeleri durumunda korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacaklarını, bu durumun göz önüne alınmasını ve tahliyesini talep etti. Savunmaların ardından Cumhuriyet savcısı ise sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların tamamlanmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların bir sonraki duruşmada salonda hazır bulunması karar vererek, salonun yetersiz olması sebebiyle duruşmanın 15 Mart 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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