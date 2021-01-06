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Davaya hem müştekilerin avukatı hem de ölen kişinin yakını olarak katıldı Patlamada dayısını kaybeden Avukat Gülşen Uzuner: "Sabotaj iddialarını ciddiye almadığımız için cevap dahi vermedik” “Göstermelik değil, gerçek bir yargı istiyoruz” Davada baygınlık geçiren avukatın sağlık durumu iyi

İHA

Davaya hem müştekilerin avukatı hem de ölen kişinin yakını olarak katıldı Patlamada dayısını kaybeden Avukat Gülşen Uzuner: "Sabotaj iddialarını ciddiye almadığımız için cevap dahi vermedik” “Göstermelik değil, gerçek bir yargı istiyoruz” Davada baygınlık geçiren avukatın sağlık durumu iyi

Sakarya’da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı hava fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşmasının ardından açıklama yapan ve patlamada dayısı Muhammet Seyfi Çanakçı’yı kaybeden müşteki avukatı Gülşen Uzuner, “Sabotaj iddialarını ciddiye almadığımız için cevap dahi vermedik. Göstermelik değil, gerçek bir yargı istiyoruz” dedi.

Sakarya’da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı hava fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk celsesi sabah saat 10’da başladı. Davaya, 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle katıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında izleyici alınmayan duruşmaya müştekiler ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Duruşmada müşteki vekilleri adına konuşan avukat yargılamanın fiziki şartları uygun duruşma salonunda yapılmasını ve sanıkların salonda hazır bulundurulmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların tamamlanmasını istedi. Avukatlar arasında sözlü tartışma çıkarken, fenalık geçiren sanık avukatı Özgür Akın'a sağlık ekiplerince müdahale edildi. Daha sonra duruşma eksik hususların tamamlanması için 15 Mart tarihine ertelendi.
Müşteki avukatı olarak duruşmaya katılan ve patlamada dayısı Muhammet Seyfi Çanakçı’yı kaybeden Gülşen Uzuner, davada fenalaşan avukat Akın’ın tansiyon hastası olduğunu, duruşma salonun yetersiz ve havasız olduğu için baygınlık geçirdiğini daha sonrasında ise duruşmaya tekrar katıldığını belirtti.

Göstermelik değil, gerçek bir yargı istiyoruz
Avukatların duruşma salonuna zor sığdıklarını ve müştekilerin de çok azının girebildiğini belirten avukat Gülşen Uzuner, “Biz bu duruşmada hem müşteki vekilleri olarak kendi sayımızın, davaya katılan avukatların sayısının hem de bizzat yaralanan ve ölenlerin yakınlarının bu duruşma salonuna sığmayacağını söyledik. Çok küçük bir salon, biz avukatları zor sığdırdık bu salona. Dolayısı ile davanın tarafı olan müştekiler dışarıda kaldı, çok az bir sayısını alabildik. Bir yargılama yapılamadı, sanıklar duruşmanın koşulları da gerekçe gösterilerek getirilmemiş SEGBİS ile katılımlarına karar verilmişti. Bu tip yargılamalarda mesele maddi gerçeği ortaya çıkarmak olduğu için sanıkların, müştekilerin, olayın tarafının yani dosyanın hepsinin bulunması lazım avukatların da öyle. Bu talebimiz kabul gördü, heyet fiziki şartlarında yetersizliğini gördü. Bu açıdan duruşmayı Ferizli’de bulunan bir duruşma salonunun hazırlığına ilişkin bir bilgi vererek 15 Mart tarihine erteledi. Biz olumlu görüyoruz bunu, çünkü yargılamanın bu koşullarda yapılamayacağı belliydi. Biz göstermelik bir yargılama değil, gerçek bir yargılama istiyoruz. O anlamda olumlu görüyoruz bu fiziki kuralların düzeltilmesi meselesini. Keşke daha önceden düzeltilseydi. Bizde, ailelerimiz de konuşmuş olur ve buna ilişkin bir yol almış olurduk. Ancak bu da bizim için olumlu bir adım” dedi.

Ciddiye almadığımız için cevap dahi vermedik
Duruşma salonunda gerçekleşen tartışmalar hakkında konuşan avukat Uzuner, “Duruşma salonunda sabotaj iddiaları çokça yansıdı. Biz ciddiye almadığımız için cevap dahi vermemiştik. Bu ilk hazırlık soruşturmasında da dile getirildi. Bunun hem jandarma tutanakları hem İçişleri Bakanlığının kendi açıklamaları var bu konuda, bunlar ve dosyaya giren materyallerle böyle olmadığına ilişkin çok net tespitler var. İşçilerin anlatımına da bakıldığında uyarılar, patlama gününden birkaç gün öncesinde kızıştığı ve artık patlayacağına ilişkin izin alan işçiler, uyaran işçiler çokça var ve buna ilişkin görüntülerimiz de var. Dolayısıyla biz böylesi bir durumun sulandırılmasını doğru bulmuyoruz. Hak talebinde bulunan aileler ya da yargılamadan kaçmaya çalışan sanıklar bunu yapıyorlar. Bu gerçekten kabul edilemez bir durum, bizim açımızdan ve bunu söyledik. Buradaki tavır bizim açımızdan kendi hatıramızı da yaraladı” diye konuştu.

Böylesi şeyler hatıralarımızı yaralıyor
Duruşma sonrası açıklamada bulunan müşteki avukatı Uzuner, “Onlar için çok gerçek olmayabilir bu canlar ama bizim için çok gerçek. Hepimizin ocağına ateş düştü. Kendimize gelmeye çalışıyoruz ve bunu da bizzat bu yargılama süreci ile adalet arayışında bulunarak, bunun tecelli ettiğini de görerek yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bizi çok yaralıyor, hatıralarımızı yaralıyor böylesi şeyler. Bunların söylenmesi ve köpürtülmesine izin vermeyeceğimizi söyledik. Duruşmada bu çaplı bir tartışma yaşandı. Bizim açımızdan durum buydu. Bir sonraki duruşmaya daha kalabalık, müştekilerinin hepsinin dinlendiği ve salonda bulunabildiği, avukatlarımızın hepsinin salonda bulunabildiği bir yargılama ile meselenin aslında ne kadar mühim olduğunu, bunların göz yuma yuma insanları öldürdüklerini kamuoyu ve mahkeme tarafından görüleceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Bayılan avukatın durumu iyi
Duruşma esnasında baygınlık geçiren avukatın tansiyon hastası olduğunu belirten avukat Uzuner, “Duruşma esnasında bayılan avukat Özgür Bey hipertansiyon hastasıymış, onunla ilgili bir durum yani kendi hastalığı ile ilgili. Kendisi bu taleplerin alındığı sırada fenalaştı, avukat arkadaşımız salonda bir yer açılarak hava alınabileceği yere götürüldü, küçük bir salon ve havasız. O anda sağlıkçılar da müdahale etmiş ve tedavisi salon dışında gerçekleşmiş. Daha sonrasında son talepler alınırken duruşma salonuna geri döndü. Kendisinin hastalığının bu konuda başta geldiğini söyleyebiliriz. Çin Mahallesi’nde kaybeden Muhammet Seyfi Çanakçı’nın yeğeniyim aynı zamanda dosyada biz aile olarak ta bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

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