Başkan Babaoğlu: “Süleyman Seba Spor Kompleksi Hendek’in marka değerini yükseltecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Babaoğlu: “Süleyman Seba Spor Kompleksi Hendek’in marka değerini yükseltecek”

İHA

Başkan Babaoğlu: “Süleyman Seba Spor Kompleksi Hendek’in marka değerini yükseltecek”

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 2021 yılının ilk meclis toplantısında 2020 yılının genel bir değerlendirmesini yaparak belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
2019 yılının Nisan ayından beri Hendeklilere gayretle en iyi hizmeti vermek adına dur durak bilmeden çalıştıklarını anlatan Başkan Babaoğlu, “Adil, adaletli ve şeffaf bir şekilde, kaynakları etkin ve yerinde kullanarak, enerjimizi boşa harcamadan, yeni umut ve hedeflerle geleceğe güvenle bakıyoruz” dedi.
Başkan Babaoğlu, “Kazımiye köprüsü, Zeki Cömert Parkı Aile Çay Bahçesi, Uludere Park, Mezbahane ve Yeşilyurt İş Merkezleri yeni haliyle hizmete sunuldu. Ulaşım Eylem Planı, Afet Koordinasyon Merkezi ve Alparslan Türkeş Parkı çalışmaları aralıksız devam ederken, Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi projesinin imzaları atıldı. Ayrıca tüm sportif faaliyetlerin bir arada yapılabileceği Süleyman Seba Spor Kompleksini, Hendek’imize kazandıracak olmanın gururunu yaşıyoruz. Onaylanan bu projemize tam destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Sakarya Valimiz Sn. Çetin Oktay Kaldırım’a, MHP Grup Başkanvekilimiz ve Sakarya Milletvekilimiz Sn. Muhammed Levent Bülbül’e ve ilgili kurumların yöneticilerine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Süleyman Seba Spor Kompleksi projesi Sakarya’ya bir kez daha hayırlı olsun. Tüm projelerimizde olduğu gibi Seba Kompleksi Hendek’in adını modern şehirler sıralamasında bir üst lige taşıyacaktır” dedi.

Hizmet seferberliği
Hendek’in 91 mahallesinde yoğun bir hizmet seferberliğinin yürütüldüğünü aktaran Babaoğlu, “Projelerimizin yanı sıra güçlendirilmiş şantiye, iş makinesi ve araç parkımızla Hendek’in 91 mahallesinde alt yapıdan üst yapıya yoğun bir hizmet seferberliği yürütülüyor. 2020 yılında 60 bin metre, toplamda 69,885 metre uzunluğunda yağmur suyu hattında bakım yapıldı. Toplamda ise 24,6 kilometre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı inşa ettik. 1 yılda sokaklarımızı 75 bin metrekare, toplamda ise 93, 464 metrekare kilitli parke ile buluşturduk. Yaya yolu uzunluğu toplamda 32 bin metreye ulaştı. Toplam açılan yol uzunluğu 25 bin metre, Asfalta dönüştürülen yol uzunluğu 50 bin metre, betondan yol uzunluğu 4 bin metre; tarla yolları dahil olmak üzere yama, bakım ve malzeme serimi yapılan toplam çalışma uzunluğu 700 bin metreyi geçti” diye konuştu.

Sosyal faaliyetler
Başkan Babaoğlu, “Görev süremiz içinde Sosyal Belediyecilik anlayışımız gereği tesislerimizde üretilen sıcak aşları 2 bin 227 ailemize ulaştırdık. Bin 799 ailemize gıda kolisi ve hijyen seti ulaştırırken, 356 ailemize ise kıyafet yardımı, 824 ailemize de evde temizlik hizmeti verildi. Sosyal faaliyetler kapsamında 684 ailemize hoş geldin bebek çantası hediye edilirken, Her bebek bir fidan projemizi de başlatıyoruz inşallah. Engelli vatandaşlarımızın yanında olup, onların sosyal hayata dahil olmaları için de elimizden geleni yapıyoruz. Şuana kadar 195 hasta yatağı, 131 tekerlikle sandalye, 306 hasta bezi, 21 akülü araç, 24 yürüteç ve koltuk değneği teslim edilirken, 171 akülü araç bakım onarımı yapıldı. 998 vatandaşımıza da nakil hizmeti verildi. Hayvan barınağımızın çatısı altında, hayvan severler ile birlikte yoğun bir çalışma içindeyiz. Hayvan barınağımızın şartlarını sürekli iyileştiriyor, 700’e yakın can dostumuza ev sahipliği yapıyoruz. Şuana kadar 387 can dostumuzun tedavisi yapılırken, 257 can dostumuzu sahiplendirerek yeni yuvalarına uğurladık. Tarım ve Orman Bakanlığından 17 dönümlük bir arazi talebimiz oldu. Modern, dünyaya örnek olan yeni bir barınağı şehrimize kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Şahlanış yılı
Hendek’te, fark oluşturan güçlü hizmetler artarak devam edeceğini söyleyen Babaoğlu, “Devletimizin içeride ve dışarıda Türkiye düşmanlarına karşı gösterdiği başarılı, amansız mücadelenin kesintisiz devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Büyük Türk Milletinin geleceğini karartmak isteyenlerin Ülkemize ve Cumhur İttifakına olan düşmanlığı asla amacına ulaşamayacaktır. Bizlerin, hepimizin bu manada tarihi sorumlulukları bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emrinde olduğumuzu; Ankara’ya en güçlü desteği vermek adına gayretle ve azimle çalışacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Korona virüsten kurtulduğumuz, sağlık dolu günlerde açılış ve temel atma törenleriyle yeni bir şahlanış yılı bizi bekliyor. Hedeflerimiz ve yeni projelerimiz kapsamında Hendek’i turizmde geleceğe taşıyacak, Türkiye’nin ilgisini çekecek, doğayı koruyan ve doğayla yaşam fırsatı sunan projelerimizi Valiliğimiz öncülüğünde bu yeni yılda başlatacağız. Sorunların en aza indirildiği, kalıcı çözümlerle Cumhur İttifakının güçlü hizmet elinin amasız, fakatsız, duraksız hayat bulduğu Hendek’te, fark oluşturan güçlü hizmetler artarak devam edecektir. Hendek halkının iradesinin en güzel yansıtıldığı bu meclis 2023’e doğru, daha güzel yarınlar için var gücüyle çalışacak, söyleyen söyledikleriyle kalacak, baki kalan ise eserler olacaktır. Modern şehircilik anlayışı ile çevreye duyarlı, geleceği planlayan, doğasıyla, tarımıyla, eğitim ve sanayi kenti Hendek’te tamamlanan her eser ve yapılan her hizmet şehrimizin geleceğine vurulan altın bir mühürdür. Çok şükür ki Aziz Hendekliler bize biz de Hendek’e güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da gasp yaptı, kiraladığı araçla Sakarya'ya dönünce yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul'da gasp yaptı, kiraladığı araçla Sakarya'ya ...
2. Lig: Sakaryaspor: 1 - GMG Kastamonuspor: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - GMG Kastamonuspor: 2
Depremi işte böyle yaşadılar Sakaryalı vatandaşlar depremi bu kez simülasyon tırında yaşadı Depremi simülasyon tırında yaşayan vatandaş Hamiyet Süner: “1999 depremi tekrar gözümde canlandı”
YEREL HABERLER Depremi işte böyle yaşadılar Sakaryalı vatandaşlar ...
Hendek´te yılbaşı gecesi havai fişek atan kişiye ceza
YEREL HABERLER Hendek´te yılbaşı gecesi havai fişek atan kişiye ceza
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması başladı (3)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ...
Davaya hem müştekilerin avukatı hem de ölen kişinin yakını olarak katıldı Patlamada dayısını kaybeden Avukat Gülşen Uzuner: "Sabotaj iddialarını ciddiye almadığımız için cevap dahi vermedik” “Göstermelik değil, gerçek bir yargı istiyoruz” Davada baygınlık geçiren avukatın sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER Davaya hem müştekilerin avukatı hem de ölen kişinin ...
Hava fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ardından aileler adalet istedi Dayısının ölümüne sebep olan olayın davasında müştekileri savunan avukat: “Ailelerin acılarını kullanıyorlar”
YEREL HABERLER Hava fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ...
Salon yetersiz kalınca Havai fişek fabrikası davası ertelendi
YEREL HABERLER Salon yetersiz kalınca Havai fişek fabrikası davası ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması başladı (2)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ...
Sakarya'da jandarma ekiplerince yakalanan bin 95 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da jandarma ekiplerince yakalanan bin 95 kişi ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması başladı
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava başladı, aileler adliye önünde toplandı Adliye önünde toplanan aileler adalet istedi
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava ...
‘Sakin şehir’ Taraklı'da sopalı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER ‘Sakin şehir’ Taraklı'da sopalı kavga: 2 yaralı
Depo yangını paniğe neden oldu Güçlükle söndürülen yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Depo yangını paniğe neden oldu Güçlükle söndürülen ...
Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen arazideki yangının nedeni araştırılıyor
YEREL HABERLER Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen arazideki ...
Kızına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Kızına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Hayatını kaybeden Kasaplar Odası Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden Kasaplar Odası Başkanı son ...
Sapanca Gölünün dibini ilk kez böyle göreceksiniz Gölün altında çekilen görüntüler nefes kesti Su altı ve havadan görüntülenen Sapanca Gölü kendine hayran bıraktı
YEREL HABERLER Sapanca Gölünün dibini ilk kez böyle ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ilk duruşması yarın başlıyor
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ilk duruşması ...
FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz soruşturmasında kazı yapılan alanda yangın
YEREL HABERLER FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz soruşturmasında kazı ...
Adil Öksüz’ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını
YEREL HABERLER Adil Öksüz’ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede ...
Sakarya’da plaj malzemelerinin bulunduğu depo alev alev yandı
YEREL HABERLER Sakarya’da plaj malzemelerinin bulunduğu depo alev ...
Karasu'da depo yangını
YEREL HABERLER Karasu'da depo yangını
Başkan Kılıç, "2021 yılı da ilçemiz için hizmet yılı olacak”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, "2021 yılı da ilçemiz için hizmet yılı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X