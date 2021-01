Başkan Babaoğlu: “Süleyman Seba Spor Kompleksi Hendek’in marka değerini yükseltecek”

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 2021 yılının ilk meclis toplantısında 2020 yılının genel bir değerlendirmesini yaparak belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

2019 yılının Nisan ayından beri Hendeklilere gayretle en iyi hizmeti vermek adına dur durak bilmeden çalıştıklarını anlatan Başkan Babaoğlu, “Adil, adaletli ve şeffaf bir şekilde, kaynakları etkin ve yerinde kullanarak, enerjimizi boşa harcamadan, yeni umut ve hedeflerle geleceğe güvenle bakıyoruz” dedi.

Başkan Babaoğlu, “Kazımiye köprüsü, Zeki Cömert Parkı Aile Çay Bahçesi, Uludere Park, Mezbahane ve Yeşilyurt İş Merkezleri yeni haliyle hizmete sunuldu. Ulaşım Eylem Planı, Afet Koordinasyon Merkezi ve Alparslan Türkeş Parkı çalışmaları aralıksız devam ederken, Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi projesinin imzaları atıldı. Ayrıca tüm sportif faaliyetlerin bir arada yapılabileceği Süleyman Seba Spor Kompleksini, Hendek’imize kazandıracak olmanın gururunu yaşıyoruz. Onaylanan bu projemize tam destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Sakarya Valimiz Sn. Çetin Oktay Kaldırım’a, MHP Grup Başkanvekilimiz ve Sakarya Milletvekilimiz Sn. Muhammed Levent Bülbül’e ve ilgili kurumların yöneticilerine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Süleyman Seba Spor Kompleksi projesi Sakarya’ya bir kez daha hayırlı olsun. Tüm projelerimizde olduğu gibi Seba Kompleksi Hendek’in adını modern şehirler sıralamasında bir üst lige taşıyacaktır” dedi.



Hizmet seferberliği

Hendek’in 91 mahallesinde yoğun bir hizmet seferberliğinin yürütüldüğünü aktaran Babaoğlu, “Projelerimizin yanı sıra güçlendirilmiş şantiye, iş makinesi ve araç parkımızla Hendek’in 91 mahallesinde alt yapıdan üst yapıya yoğun bir hizmet seferberliği yürütülüyor. 2020 yılında 60 bin metre, toplamda 69,885 metre uzunluğunda yağmur suyu hattında bakım yapıldı. Toplamda ise 24,6 kilometre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı inşa ettik. 1 yılda sokaklarımızı 75 bin metrekare, toplamda ise 93, 464 metrekare kilitli parke ile buluşturduk. Yaya yolu uzunluğu toplamda 32 bin metreye ulaştı. Toplam açılan yol uzunluğu 25 bin metre, Asfalta dönüştürülen yol uzunluğu 50 bin metre, betondan yol uzunluğu 4 bin metre; tarla yolları dahil olmak üzere yama, bakım ve malzeme serimi yapılan toplam çalışma uzunluğu 700 bin metreyi geçti” diye konuştu.



Sosyal faaliyetler

Başkan Babaoğlu, “Görev süremiz içinde Sosyal Belediyecilik anlayışımız gereği tesislerimizde üretilen sıcak aşları 2 bin 227 ailemize ulaştırdık. Bin 799 ailemize gıda kolisi ve hijyen seti ulaştırırken, 356 ailemize ise kıyafet yardımı, 824 ailemize de evde temizlik hizmeti verildi. Sosyal faaliyetler kapsamında 684 ailemize hoş geldin bebek çantası hediye edilirken, Her bebek bir fidan projemizi de başlatıyoruz inşallah. Engelli vatandaşlarımızın yanında olup, onların sosyal hayata dahil olmaları için de elimizden geleni yapıyoruz. Şuana kadar 195 hasta yatağı, 131 tekerlikle sandalye, 306 hasta bezi, 21 akülü araç, 24 yürüteç ve koltuk değneği teslim edilirken, 171 akülü araç bakım onarımı yapıldı. 998 vatandaşımıza da nakil hizmeti verildi. Hayvan barınağımızın çatısı altında, hayvan severler ile birlikte yoğun bir çalışma içindeyiz. Hayvan barınağımızın şartlarını sürekli iyileştiriyor, 700’e yakın can dostumuza ev sahipliği yapıyoruz. Şuana kadar 387 can dostumuzun tedavisi yapılırken, 257 can dostumuzu sahiplendirerek yeni yuvalarına uğurladık. Tarım ve Orman Bakanlığından 17 dönümlük bir arazi talebimiz oldu. Modern, dünyaya örnek olan yeni bir barınağı şehrimize kazandıracağız” şeklinde konuştu.



Şahlanış yılı

Hendek’te, fark oluşturan güçlü hizmetler artarak devam edeceğini söyleyen Babaoğlu, “Devletimizin içeride ve dışarıda Türkiye düşmanlarına karşı gösterdiği başarılı, amansız mücadelenin kesintisiz devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Büyük Türk Milletinin geleceğini karartmak isteyenlerin Ülkemize ve Cumhur İttifakına olan düşmanlığı asla amacına ulaşamayacaktır. Bizlerin, hepimizin bu manada tarihi sorumlulukları bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emrinde olduğumuzu; Ankara’ya en güçlü desteği vermek adına gayretle ve azimle çalışacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Korona virüsten kurtulduğumuz, sağlık dolu günlerde açılış ve temel atma törenleriyle yeni bir şahlanış yılı bizi bekliyor. Hedeflerimiz ve yeni projelerimiz kapsamında Hendek’i turizmde geleceğe taşıyacak, Türkiye’nin ilgisini çekecek, doğayı koruyan ve doğayla yaşam fırsatı sunan projelerimizi Valiliğimiz öncülüğünde bu yeni yılda başlatacağız. Sorunların en aza indirildiği, kalıcı çözümlerle Cumhur İttifakının güçlü hizmet elinin amasız, fakatsız, duraksız hayat bulduğu Hendek’te, fark oluşturan güçlü hizmetler artarak devam edecektir. Hendek halkının iradesinin en güzel yansıtıldığı bu meclis 2023’e doğru, daha güzel yarınlar için var gücüyle çalışacak, söyleyen söyledikleriyle kalacak, baki kalan ise eserler olacaktır. Modern şehircilik anlayışı ile çevreye duyarlı, geleceği planlayan, doğasıyla, tarımıyla, eğitim ve sanayi kenti Hendek’te tamamlanan her eser ve yapılan her hizmet şehrimizin geleceğine vurulan altın bir mühürdür. Çok şükür ki Aziz Hendekliler bize biz de Hendek’e güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

