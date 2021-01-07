Sakarya'da 205 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

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Ramiz Kaan OKTAR/AKYAZI (Sakarya),(DHA)-SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 205 şişe içkiye el konuldu.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akyazı ilçesinde 2 iş yeri ve 1 depoya baskın düzenledi. Baskında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 205 şişe içkiye el konuldu. Olayla ilgili 3 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Ramiz Kaan OKTAR

2021-01-07 10:43:07



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