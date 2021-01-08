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(ÖZEL) Kırbaç vurmadan yarış kazanan jokey Selim Kaya: Atların yıllarca canını acıtmışız

DHA

(ÖZEL) Kırbaç vurmadan yarış kazanan jokey Selim Kaya: Atların yıllarca canını acıtmışız


Güven HASBAŞRamiz Kaan OKTAROnur GÜDEN/HENDEK (Sakarya), (DHA)-
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 5 Ocak günü koşulan yarışta 'Benim Zaferim' isimli atına hiç kırbaç vurmadan yarışı kazanan jokey Selim Kaya, "Biz bu atların yıllarca canını acıtmışız. Başta ben olmak üzere biz bu konuda suçluyuz" dedi. 
31 Aralık gecesi sosyal medyada canlı yayında jübilesini gerçekleştireceğini açıklayan ünlü jokey Selim Kaya, yayında yarıştıkları atlara kırbaç vurarak eziyet çektirdiklerini belirterek, kırbaçsız yarış kazanılabileceğini belirtti. Meslektaşları ve vatandaşların olumsuz düşüncesine rağmen 5 Ocak günü Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde bulunan pistte gerçekleştirilen yarışa 'Benim Zaferim' isimli atıyla katılan ve hiç kırbaç kullanmayan Selim Kaya, burun farkıyla birinci oldu.
Selim Kaya, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, kırbaç vurmadan yarış kazandığını belirterek, "Daha önce 4 yarış koştuk, 4 yarışta da kazanamadık `Benim Zaferim´ ile. Aynı atlarla koşuyordu ama kazanamıyordu. 4 aylık bir rehabilitasyon arası verdik. Ben de Cumhurbaşkanlığı koşusundan sonra yarışa çıkmayacaktım ama son 20 dakikaya kadar jokey bulamadım atımıza, ben o yüzden yarışa çıktım ve insanlarda bana, `Böyle diyorsunuz ama nasıl olacak bu yarışta?´ diye sordu. Ben de o gün atla birlikte kırbaçsız yarış kazanılacağını, kırbaçsızken atın daha mutlu olduğunu ve atı mutsuz etmeden de yarış kazanılacağını ispatlamak için o gün piste çıktık ve Allah nasip etti, `Benim Zaferim´ koştu ve burunla kazandı. O rakiplerim kırbaç vurmasalardı 2 boy önde kazanacaktım, ben vursam da 2 boy önde kazanacaktım. Sonuçta kırbaç vurmadan da kazandım" dedi.
'YARIŞ ATLARI KOŞARKEN ARTIK KIRBAÇ YEMESİN'
Yarışta kırbaç kullanılmaması fikrine karşı çıkanlara seslenen Selim Kaya, "Burada neden buna karşı çıkıyorlar? Kırbaçsız da olsa yarış bitecek. Bunun arasındaki fark ne? İnsanlar buna niye karşı çıkıyor ben onu anlamıyorum. Biz bu atların yıllarca canını acıtmışız. Başta ben olmak üzere biz bu konuda suçluyuz. Ben de yıllardır diğer insanlar gibi düşünüyordum ancak artık farkına vardım, idrak ettim. İnanıyorum ki bu dünyada bir ilk olacak ve ses getirecek. Ben istiyorum ki dünyadaki tüm yarış atları koşarken artık kırbaç yemesin" diye konuştu.
DAHA ÖNCE CEZA ALMIŞTI 
Jokey Kaya, 2015 yılında iki kez aynı yarış içerisinde atlara fazla sayıda kamçı vurmaktan ceza almış, mahkeme yoluyla cezalara itiraz etmişti. Kaya´nın itirazları sonrası açılan dava 2017´de sonuçlanmış ve cezaların geçerli olduğu tespit edilmişti. Bu nedenle 2 suç için 14 gün ceza alan Kaya, aynı suçu 2 kez işlediği için Komiserler Kurulu kararı doğrultusunda 1993 yılında bitirdiği okula geri gönderilmişti. Ayrıca 2019 yılında da aynı suç nedeniyle 7 gün at binmeme cezası alan ünlü Kaya, yılbaşında aldığı karar sonrasında ilk kez yarıştı ve hiç kamçı vurmadan yarışı kazandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Kazandığı yarıştan 30 saniyelik görüntü 
-Selim Kaya´nın Sakarya´nın Hendek İlçesindeki çiftliğinden detay 
-Selim Kaya röp. 
-Selim Kaya´nın at binmesi detayı
DHA-Spor Türkiye-Sakarya / Hendek Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR Onur GÜDEN
2021-01-08 09:39:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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