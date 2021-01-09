Robin'i vuranın yakalanması için kriminal çalışma yapılacak 



Ramiz Kaan OKTAROnur GÜDEN/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde yaşayan Erdoğan ailesinin 'Robin' isimli köpekleri, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vuruldu. Yaralanan köpek tedaviye alınırken, jandarma hayvanın vücudundan çıkarılan mermi kovanı üzerinde kriminal inceleme başlatacak.

Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi´nde yaşayan Erdoğan ailesinin 6 yaşındaki 'Robin' isimli Golden Retviever cinsi köpekleri dışarıya çıktığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vuruldu. Aile, bacağından vurulan Robin´i veterinere götürdü ve durumu Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı´na bildirdi. Jandarma ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekipler, Robin´i vuran kişiyi bulmak için cerrahi müdahale ile çıkartılacak mermi çekirdeği üzerinde kriminal inceleme yapacak.

Robin´i vuranların yakalanmasını isteyen Halime Erdoğan, "Hayvandan ne istediler bilmiyorum. Benim köpeğim asla ısıran bir köpek değil, ev köpeğiydi. İhtiyacı olduğu zaman dışarı salıyordum onu. Gece 02.30 gibi saldım, sabah gelmedi. Baktım etrafa, göremedim. Çocuklarla kahvaltıdan sonra bir daha bakayım dedim, o arada gelip yatmış. Vurulduğu tarafa yatmış, ben göremedim. O sırada çocuklar bana seslenerek, `Anne bir bak, kanıyor´ dediler. Gerçekten de kan vardı. Ben de veteriner çağırdım hemen" dedi.

Köpeği Robin ile çekilmiş videolarını gözyaşları içerisinde izleyen Halime Erdoğan, "Ne diyeyim ki? Allah´ından bulsun. Sonuçta dilsiz bir hayvan. Köpekse, herkesin kapısında bir köpek var. Sadece benim mi köpeğim var? Yapanı vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Hak neyse Allah ona onu gösterecek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN

2021-01-09 08:28:31



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