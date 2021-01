İstanbul suyunun sigortası Melen’de son durum Gözlerin çevrildiği barajda su azalmış durumda 13 yıldır 189 kilometreden İstanbul’un su sarfiyatının yarısını karşılıyor Melen Barajı projesinde gelinen son nokta havadan görüntülendi Bir süre baraj inşaatında çalışan vatandaş İskender Abay: “Melen’den, İstanbul’a su basılmasa zaten şehrin su sorunu daha da katlanır”

İstanbul’a su veren barajlardaki doluluk oranı hızla aşağı doğru iniyor. İstanbul’un suyunun sigortası olan ve şehre yaklaşık 189 kilometre uzaklıkta Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulunan Melen’de de su azalmış durumda. Son yıllarda İstanbul’un su sarfiyatının neredeyse yarısını karşılayan ve İstanbullunun gözünü çevirdiği baraj projesindeki son durum havadan görüntülendi.

Ülke genelinde yaşanan şiddetli kuraklık dolayısıyla barajlardaki su seviyeleri de oldukça aşağılara doğru inmiş durumda. İstanbul’un suyunun sigortası olan ve şehre 189 kilometre uzaklıkta Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulunan Melen Barajı da son yılların en kurak dönemini yaşıyor. İstanbul’un sürekli artış gösteren su ihtiyacını karşılayabilmek için hayati önem taşımakta olan Melen Projesi’nin tüm etapları tamamlandığında İstanbul’a yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su sağlaması hedefleniyor. İstanbul’un içme suyu sorununu uzun vadede garanti altına alması planlanan projenin 1’inci bölümünün tamamlanması ile birlikte 189 kilometre uzaklıkta Melen Nehri’nin suyu yaklaşık 13 yıldır İstanbul’a ulaşıyor.

Baraj; Batı Karadeniz Bölgesinde İstanbul Boğazı’nın 170 kilometre doğusunda, Düzce ve Sakarya illerini birbirinden ayıran Büyük Melen Çayı’nın Karadeniz’e döküldüğü noktada Kocaali ilçesinde bulunuyor. Büyük İstanbul İçmesuyu bünyesindeki Melen Barajı, Melen Sistemi’nin depolama tesisi olarak inşa ediliyor. Temelden yüksekliği 124 metre, talvegden yüksekliği 99 metre olması planlanan Melen Barajı’nın dolgu hacmi ise 2 milyon 80 bin metreküp olacak. Melen Barajı 694 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak ve hizmete alındığında İstanbullulara yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su temini sağlayacak. İstanbul’un suyunun sigortası olan ve yapımının tamamlanabilmesi için çalışmaların sürdüğü projede gelinen son durum havadan da görüntülendi.



3 yıllık sözleşme

Bazı sıkıntılardan dolayı barajın tam olarak faaliyete geçemediğini ve şu anda farklı bir şirket ile yeni bir sözleşme imzalandığını aktaran Gümüşoluk Mahalle Muhtarı Bilal Hazar, “İstimlak olan Ortaköy Mahallesindeyiz şu an. Buranın maddi olarak karşılığını alsa da tüm Ortaköylüler ama manevi tabi ezikliği var ve şu anda hala daha onu yaşamaktalar. Tabi bu da olması gereken bir şeydi, İstanbul’un su ihtiyacının bizim bildiğimiz kadarı ile yüzde 4050’sini karşılayacağı tahmin edildiği için bu baraj yapılmak istendi. 2008 yılında başlayan baraj için 2012’de istimlaklar başladı ve 2016 yılında sonlanması gerekirken biraz sıkıntılar oldu ve ondan dolayı faaliyete geçemedi. O süreç biraz uzadı tabi. Şu an yeni bir şirket ile ortalama 3 yıllık bir sözleşme yapıldığı söyleniyor, bu 3 yıllık sözleşme ile inşallah hayırlısıyla barajımızın tamamlanarak, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacağını umut ediyoruz” dedi.



Çalışmalar sürüyor

Barajın yapıldığı bölgede yaşayan ve baraj inşaatında bir süre çalışan 59 yaşındaki İskender Abay ise projede çalışmaların devam ettiğini ancak yapılmayan yol dolayısı ile çektikleri sıkıntıları aktardı. Abay, “Melen Barajında 2013 yılından beri çalışmalar sürüyor. Duvar bitti denildi ve maalesef işin sonunda duvarda çatlak meydana geldi. Duvarda çatlak meydana gelince buradaki vatandaşlar için acele bir şekilde istimlak yapıldı. Herkesi gönderdiler. Burada da bu hadise olunca bütün bu alanın fındık arazisi su altında kalacak, 17 bin dönümlük arazi kesildi. Yolun hali kötü durumda. Buradan yukarıda 78 tane köy var, her gün biz ilçeye gidip geliyoruz. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yolu Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağını söylüyor, Sakarya Büyükşehir Belediyesi de yolu İSKİ’nin yapacağını söylüyor. Biz iki ara bir derede kaldık. Bu arabalar toz içerisinde ne zamana kadar gidecek” diye konuştu.



İstanbul’a su basılıyor

2016 yılında tamamının açılması planlanan barajdan şu anda İstanbul’a su aktarıldığını ifade eden Abay, “2016 veya 2017 yılında tamamı ile açılacaktı burası. Ama maalesef çatlak olduğu zaman açılamadı. Şu andaki duvardan önce 25 metrelik bir gölet yapıldı ve hala o göletten İstanbul’a su basılıyor. İstanbul’a buradan su basılmasa zaten İstanbul’un su sorunu 5’e 10’a katlanır. Şu anda hala su basılıyor İstanbul’a buradan. Ama burada vatandaş da mağdur oldu. Barajın aşağısında bulunan köyler kalktı gitti tamam, yukarıda bulunan köylere bir yol yok. Ne zaman yapılacağı, nereden geçeceğiz belli değil yolun. İnşallah bu baraj biter ve bununla birlikte bizim yolumuzun, izimizin nereden olacağı belli olur. Temennimiz bu” şeklinde konuştu.



"Bu baraj İstanbul’u beslemese sıkıntı daha fazla olurdu"

Melen Çayında da kuraklıktan dolayı su seviyesinin az olduğunu söyleyen İskender Abay, “Barajın son durumu şu anda ihalesi yapıldı. Çalışmalar normal bir şekilde sürüyor. İstanbul’u zaten şu anda bu baraj beslemese, İstanbul’un su durumu daha fazla sıkıntıda olurdu. Zaten Melen Çayında da kuraklıktan dolayı olmadık derecede su az. Duvarda çatlak çıkmasaydı herhalde su tutulacaktı, su tutulması gerekiyordu. Ama maalesef çatlaktan dolayı tekrar yeniden duvar mı onarılacak, yoksa başka bir çalışma mı yapılacak onu bilemiyoruz. Bir çalışma var” ifadelerini kullandı.

