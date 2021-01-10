Motosikletin kağıt toplayıcısına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),(DHA)- SAKARYA´nın Erenler ilçesinde, kimliği bilinmeyen motosiklet sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, geçen perşembe günü Erenler Karasu mevkiinde meydana geldi. Motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısına çarptı. Kazada, kimliği bilinmeyen kağıt toplayıcısı ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve kağıt toplayıcısının yola savruldukları anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR
2021-01-10 14:21:02
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