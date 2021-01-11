D-100’de aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü öldü

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Sakarya’nın Akyazı ilçesi D100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde AdapazarıHendek D100 karayolu Akyazı ilçesi Kızılcıkorman mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan Yakup Doğan idaresindeki 54 ADM 462 plakalı Honda marka otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Doğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücüsünün cansız bedeni Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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